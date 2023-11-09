Трамп заявив, що розглянув би пропагандиста Такера Карлсона на посаду віцепрезидента

45-й президент США Дональд Трамп заявив, що розглянув би антиукраїнського пропагандиста Такера Карлсона на посаду віцепрезидента. Про це він сказав на шоу Клея Тревіса і Бака Секстона.

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Під час передачі йому запитали, чи включив би він Карлсона до свого списку віцепрезидентів на виборах 2024 року — Трамп фактично відповів ствердно.

"Ого! Мені дуже подобається Такер! Думаю, я б так і зробив! Думаю, я б так і зробив, тому що в нього великий здоровий глузд. Знаєте, коли кажуть, що ви, хлопці, консерватори, або я консерватор, справа не у тому, що ми консервативні, а в тому, що ми маємо здоровий глузд", — сказав Трамп.

Карлсон "прославився" тим, що поширював теорію змови на користь Трампа про те, що результати президентських виборів 2020 року сфальсифіковані, серед іншого й за допомогою машин для голосування – за цей наклеп він був звільнений з каналу Fox News. Українському глядачеві він міг стати відомим після початку великої війни РФ проти України, коли регулярно транслював російську пропаганду, хвалив диктатора Володимира Путіна , а також критикував військову та фінансову допомогу Україні. Він є постійним героєм програм топпропагандистів Кремля, які регулярно транслюють його виступи у своїх передачах.

У червні 2023 року Карлсон звинуватив Україну в підриві Каховської гідроелектростанції та образив президента Володимира Зеленського. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав його "негідником й українофобом".

У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, щоб уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО.

Також він говорив, що адміністрація Байдена "майже змусила" Путіна розпочати велику війну проти України.

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