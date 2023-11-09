Трамп заявил, что рассмотрел бы пропагандиста Такера Карлсона на должность вице-президента

45-й президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрел бы антиукраинского пропагандиста Такера Карлсона на должность вице-президента. Об этом он сказал на шоу Клея Трэвиса и Бака Секстона.

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Во время передачи ему задали вопрос, включил бы он Карлсона в свой список вице-президентов на выборах 2024 года — Трамп фактически ответил утвердительно.

"Ого! Мне очень нравится Такер! Думаю, я бы так и сделал! Думаю, я бы так и сделал, потому что у него большой здравый смысл. Знаете, когда говорят, что вы, ребята, консерваторы, или я консерватор, дело не в том, что мы консервативны, а в том, что у нас есть здравый смысл", — сказал Трамп.

Карлсон "прославился" тем, что распространял теорию заговора в пользу Трампа о том, что результаты президентских выборов 2020 года сфальсифицированы, в том числе с помощью машин для голосования — за эту клевету он был уволен с канала Fox News. Украинскому зрителю он мог стать известным после начала большой войны РФ против Украины, когда регулярно транслировал российскую пропаганду, хвалил диктатора Владимира Путина , а также критиковал военную и финансовую помощь Украине. Он является постоянным героем программ топ-пропагандистов Кремля, которые регулярно транслируют его выступления в своих передачах.

В июне 2023 года Карлсон обвинил Украину в подрыве Каховской гидроэлектростанции и оскорбил президента Владимира Зеленского. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал его "негодяем и украинофобом".

В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина, чтобы избежать полномасштабного вторжения России, "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.

Также он говорил, что администрация Байдена "почти заставила" Путина начать большую войну против Украины.

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