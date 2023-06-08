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Такер Карлсон назвал Зеленского "крысоподобным и тупоглазым". Кулеба: Негодяй и украинофоб

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2023, 13:01
Такер Карлсон назвал Зеленского
Такер Карлсон (Фото: скриншот видео)

Пророссийский американский пропагандист Такер Карлсон, которого называют "консервативным ведущим", обвинил Украину в подрыве Каховской гидроэлектростанции и оскорбил президента Владимира Зеленского. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал его "негодяем и украинофобом". Об этом он сообщил в в эфире Завтрак с 1+1.

В эфире своей передаче в Twitter Карлсон заявил, что "если подрыв был преднамеренным, то Россия получила бы больше плохих последствий, чем Украина".

"Справедливо настроенный человек пришел бы к выводу, что ГЭС подорвала украинская сторона", — сказал пропагандист.

После этого Карлсон назвал Зеленского "крысоподобным и тупоглазым олигархом", поставил под сомнение официальную версию терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года и сказал, что инопланетяне посещают Землю.

Карлсон "прославился" тем, что распространял теорию заговора в пользу 45 президента США Дональда Трампа о том, что результаты президентских выборов 2020 года сфальсифицированы, в том числе с помощью машин для голосования — за эту клевету он был уволен с канала Fox News. Украинскому зрителю он мог стать известным после начала большой войны РФ против Украины, когда регулярно транслировал российскую пропаганду, хвалил диктатора Владимира Путина, а также критиковал военную и финансовую помощь Украине. Он является постоянным героем программ топ-пропагандистов Кремля, которые регулярно транслируют его выступления в своих передачах. 

По словам Кулебы, Карлсон — это "просто негодяй и украинофоб, который будет и дальше продолжать свою грязну работу".

Дипломат сказал, что остановить пропагандиста, скорее всего, можно только большими судебными штрафами за распространение лжи. 

"Мы должны понять одну простую вещь — что это, как в футболе: нельзя выйти одной команде на поле и самой с собой играть в футбол. Так же и здесь. Всегда будут против нас играть", — подчеркнул министр.

Читайте также: Такер Карлсон уволен с канала Fox News. Кто он и почему из-за него такая шумиха в США 

Дмитрий Гриниченко
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