Такер Карлсон назвав Зеленського "щуроподібним і тупооким". Кулеба: Негідник та українофоб
Проросійський американський пропагандист Такер Карлсон, якого називають "консервативним ведучим", звинуватив Україну у підриві Каховської гідроелектростанції та образив президента Володимира Зеленського. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав його "негідником та українофобом". Про це він повідомив в ефірі Сніданок з 1+1.
В ефірі своєї передачі у Twitter Карлсон заявив, що "якщо підрив був навмисним, то Росія отримала б більше поганих наслідків, ніж Україна".
"Справедливо налаштована людина дійшла б висновку, що ГЕС підірвала українська сторона", — сказав пропагандист.
Після цього Карлсон назвав Зеленського "щуроподібним та тупооким олігархом", поставив під сумнів офіційну версію терактів у Нью-Йорку 11 вересня 2001 року і сказав, що інопланетяни відвідують Землю.
За словами Кулеби, Карлсон — це "просто негідник і українофоб, який і далі продовжуватиме свою брудну роботу".
Дипломат сказав, що зупинити пропагандиста, найімовірніше, можна лише великими судовими штрафами за поширення брехні.
"Ми маємо зрозуміти одну просту річ — що це, як у футболі: не можна вийти одній команді на поле і самій із собою грати у футбол. Так само і тут. Завжди проти нас гратимуть", — наголосив міністр.
- Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.
- В Укргідроенерго заявили, що ГЕС повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Підрив станції можна пояснити лише як акт тероризму, заявив гендиректор.
- Президент Зеленський сказав, що підрив ГЕС не зупинить Україну у звільненні територій.
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