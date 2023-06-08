Такер Карлсон назвав Зеленського "щуроподібним і тупооким". Кулеба: Негідник та українофоб

Проросійський американський пропагандист Такер Карлсон, якого називають "консервативним ведучим", звинуватив Україну у підриві Каховської гідроелектростанції та образив президента Володимира Зеленського. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав його "негідником та українофобом". Про це він повідомив в ефірі Сніданок з 1+1.

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В ефірі своєї передачі у Twitter Карлсон заявив, що "якщо підрив був навмисним, то Росія отримала б більше поганих наслідків, ніж Україна".

"Справедливо налаштована людина дійшла б висновку, що ГЕС підірвала українська сторона", — сказав пропагандист.

Після цього Карлсон назвав Зеленського "щуроподібним та тупооким олігархом", поставив під сумнів офіційну версію терактів у Нью-Йорку 11 вересня 2001 року і сказав, що інопланетяни відвідують Землю.

Карлсон "прославився" тим, що поширював теорію змови на користь 45 президента США Дональда Трампа про те, що результати президентських виборів 2020 року сфальсифіковані, в тому числі за допомогою машин для голосування — за цей наклеп він був звільнений з каналу Fox News. Українському глядачеві він міг стати відомим після початку великої війни РФ проти України, коли регулярно транслював російську пропаганду, вихваляв диктатора Володимира Путіна , а також критикував військову та фінансову допомогу Україні. Він є постійним героєм програм топпропагандистів Кремля, які регулярно транслюють його виступи у своїх передачах.

За словами Кулеби, Карлсон — це "просто негідник і українофоб, який і далі продовжуватиме свою брудну роботу".

Дипломат сказав, що зупинити пропагандиста, найімовірніше, можна лише великими судовими штрафами за поширення брехні.

"Ми маємо зрозуміти одну просту річ — що це, як у футболі: не можна вийти одній команді на поле і самій із собою грати у футбол. Так само і тут. Завжди проти нас гратимуть", — наголосив міністр.

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