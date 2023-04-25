Такер Карлсон уволен с канала Fox News. Кто он и почему из-за него такая шумиха в США

Американский телеведущий Такер Карлсон, известный своими симпатиями к России и яркой антиукраинской позицией, был уволен с канала Fox News. LIGA.net вкратце рассказывает, чем он "прославился".

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Увольнение произошло через шесть дней после того, как владеющая каналом корпорация Fox согласилась во внесудебном порядке выплатить почти $800 млн фирме-производителю машин для голосования Dominion.

Эта фирма подала на Fox в суд за то, что, по мнению истцов, ее канал распространял клевету 45 президента США Дональда Трампа и его сторонников, которые утверждали, что результаты президентских выборов 2020 года сфальсифицированы, в том числе с помощью машин для голосования.

Одним из трансляторов теории заговора был и Такер Карлсон.

Украинскому зрителю он мог стать известным после начала большой войны РФ против Украины, когда регулярно транслировал российскую пропаганду, хвалил диктатора Владимира Путина, а также критиковал военную и финансовую помощь Украине и оскорблял президента Владимира Зеленского.

Вот основные тезисы Карлсона, которые он регулярно транслировал в эфирах:

— Накануне полномасштабного вторжения РФ Карлсон говорил о том, что "у президента Джо Байдена проблемы с головой", комментируя предупреждения Белого дома о начале большой войны;

— Карлсон регулярно озвучивал фейк российской пропаганды об "американских биолабораториях в Украине";

— телеведущий намекал на якобы роль США во взрывах на газопроводе Северный поток-2;

— говорил, что у Байдена "не рак, а старческая деменция";

— регулярно критиковал военную помощь Украине и говорил, что налоги американских граждан уходят на ее поддержку;

— поддерживал режим сирийского диктатора Башара Асада;

— называл президента Владимира Зеленского "темной силой и инструментом тотального уничтожения";

— заявлял, что Россия якобы выигрывает войну и называл Украину "марионеткой Запада";

— "в американских терминах вы бы назвали Украину тиранией", — говорил Карлсон;

— обвинял Байдена в "продвижении горячей войны с Россией";

— озвучивал пропаганду о том, что военная помощь Украине "принесет ей больше вреда" и говорил, что Россия "борется с нацизмом";

— виновником войны РФ против Украины Карлсон называл не Москву, а НАТО.

После увольнения Карлсона с Fox News сотрудничество ему уже публично предложили ведущие российские пропагандисты Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян.

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