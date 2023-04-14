Трамп заявил, что Байден "отдал всю армию США" Украине. Пенс: Нужна поддержка ВСУ и победа
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний глава Белого дома Джо Байден "отдал всю армию США" Украине. Ему ответил экс-вице-президент Майк Пенс, который подчеркнул необходимость продолжения поддержки Украины.
"У нас нет боеприпасов. Мы отдали их Украине. Мы не готовы сражаться. Я восстановил нашу армию, новые самолеты, новые танки, новое все. Они забрали армию, которую я восстановил, и все это отдали Украине. Я имею в виду огромные суммы", — сказал 45 президент США.
Пенс в комментарии тому же каналу сказал, что США — это "лидер свободного мира и арсенал демократии".
"Украина — это не наша война, но свобода — это наша борьба. И я давно верю в доктрину Рейгана, согласно которой, если вы готовы сражаться с врагами Америки на своей земле, мы дадим вам средства для борьбы с ними там, чтобы нам не приходилось сражаться с ними здесь. Я думаю, что это важный бой", — сказал политик.
Он отметил, что Трамп говорит о самолетах и танках, однако США до сих пор не отправили ни одного истребителя украинской армии.
"Администрация Байдена медленно реагировала. Это не должно занять так много времени, если мы дадим им то, что им нужно. Они продемонстрировали свою храбрость. Я думаю, что мы должны продолжать поддерживать отважных военных Украины, пока они восстанавливают суверенитет", — заявил Пенс.
- Основной конкурент Трампа в Республиканской партии Рон Десантис заявлял, что военная помощь Украине — не в интересах Вашингтона, а также назвал войну "территориальным спором" Украины и РФ.
- Трамп против смены режима Путина. Говорит, что помощь Украине — это только интерес Европы.
- В конце апреля 2022 года Трамп заявил, что в ответ на угрозы Путина ядерной войной "надо сказать, что мы сильнее". В мае он призвал Конгресс уделять больше внимания финансированию безопасности в школах, а не военной помощи Украине.
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