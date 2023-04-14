Трамп заявил, что Байден "отдал всю армию США" Украине. Пенс: Нужна поддержка ВСУ и победа

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний глава Белого дома Джо Байден "отдал всю армию США" Украине. Ему ответил экс-вице-президент Майк Пенс, который подчеркнул необходимость продолжения поддержки Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В недавнем интервью каналу Fox News Трамп раскритиковал Байдена за то, что тот якобы "выдал американскую армию Украине".

"У нас нет боеприпасов. Мы отдали их Украине. Мы не готовы сражаться. Я восстановил нашу армию, новые самолеты, новые танки, новое все. Они забрали армию, которую я восстановил, и все это отдали Украине. Я имею в виду огромные суммы", — сказал 45 президент США.

Пенс в комментарии тому же каналу сказал, что США — это "лидер свободного мира и арсенал демократии".

"Украина — это не наша война, но свобода — это наша борьба. И я давно верю в доктрину Рейгана, согласно которой, если вы готовы сражаться с врагами Америки на своей земле, мы дадим вам средства для борьбы с ними там, чтобы нам не приходилось сражаться с ними здесь. Я думаю, что это важный бой", — сказал политик.

Он отметил, что Трамп говорит о самолетах и танках, однако США до сих пор не отправили ни одного истребителя украинской армии.

"Администрация Байдена медленно реагировала. Это не должно занять так много времени, если мы дадим им то, что им нужно. Они продемонстрировали свою храбрость. Я думаю, что мы должны продолжать поддерживать отважных военных Украины, пока они восстанавливают суверенитет", — заявил Пенс.

Читайте также: Десантис: Путин — военный преступник, РФ — бензоколонка с ядерным оружием, Украина победит

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.