Лідер республіканців: Конгрес не схвалить допомогу Україні до Різдва. Навіть у разі компромісу

Після 14 грудня обидві палати Конгресу підуть на різдвяні канікули й повернуться лише через місяць

Мітч Макконнелл (Фото: ЕРА/Tom Brenner)

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що Конгрес малоймовірно ухвалить додаткове фінансування для України до Різдва, навіть якщо до цього часу обидві партії знайдуть компроміс у цьому питанні. Його цитує Reuters.

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"Це практично неможливо – навіть якщо ми досягнемо домовленості – розробити її, провести через Сенат, надіслати до Палати представників до Різдва", – сказав він, додавши, що загалом угоди може й не бути, якщо президент США Джо Байден "не буде повністю залучений до переговорів з республіканцями в Сенаті, спрямованих на включення положень про обмеження перетину мігрантами американо-мексиканського кордону".

Водночас сам Байден на пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським заявив про готовність домовитися з республіканцями заради розблокування допомоги Україні.

"Тримати фінансування України в заручниках у спробі проштовхнути крайній республіканський партійний порядок денний на кордоні — це не те, як це працює, це не правильно", – сказав він тоді.

Після 14 грудня обидві палати Конгресу підуть на різдвяні канікули й повернуться лише через місяць.

6 грудня 2023 року Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.

У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.

Зеленський упевнений, що Україна поборе паузу у військовій допомозі від США.

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