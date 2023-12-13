Лидер республиканцев: Конгресс не одобрит помощь Украине к Рождеству. Даже при компромиссе

После 14 декабря обе палаты Конгресса пойдут на рождественские каникулы и вернутся только через месяц

Митч Макконнелл (Фото: ЕРА/Tom Brenner)

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что Конгресс маловероятно примет дополнительное финансирование для Украины к Рождеству, даже если к этому времени обе партии найдут компромисс в этом вопросе. Его цитирует Reuters.

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"Это практически невозможно – даже если мы достигнем договоренности – разработать ее, провести через Сенат, направить в Палату представителей до Рождества", – сказал он, добавив, что в целом соглашения может и не быть, если президент США Джо Байден "не будет полностью вовлечен в переговоры с республиканцами в Сенате, направленные на включение положений об ограничении пересечения мигрантами американо-мексиканской границы".

В то же время сам Байден на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о готовности договориться с республиканцами ради разблокирования помощи Украине.

"Держать финансирование Украины в заложниках в попытке протолкнуть крайнюю республиканскую партийную повестку дня на границе — это не то, как это работает, это не правильно", – сказал он тогда.

После 14 декабря обе палаты Конгресса уйдут на рождественские каникулы и вернутся только через месяц.

6 декабря 2023 года Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.

В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.

Зеленский уверен, что Украина поборет паузу в военной помощи от США.

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