Байден: Тримати допомогу Україні в заручниках неправильно, ми готові до компромісу

За словами президента США, у Конгресі є двопартійна підтримка, і лише маленька група республіканців виступає проти допомоги Україні

Джо Байден (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Президент США Джо Байден на пресконференції з Володимиром Зеленським у Вашингтоні заявив, що готовий піти на компроміс з республіканцями щодо питання фінансування кордону, щоб розблокувати допомогу Україні.

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За словами американського лідера, у Конгресі є двопартійна підтримка України, тому він готовий піти на компроміс щодо питання фінансування кордону, адже "саме так працює демократія".

"Демократія ґрунтується на компромісі, і ми готові до такого компромісу. Тримати фінансування України в заручниках у спробі проштовхнути крайній республіканський партійний порядок денний на кордоні — це не те, як це працює, це не правильно", – сказав він, додавши, що Білий дім працює з демократами й республіканцями в Сенаті в цьому напрямку.

Зеленський своєю чергою заявив про "позитивні сигнали для України" після зустрічі з законодавцями США.

"Але ми знаємо, що є слова, а є конкретний результат. Ми розраховуватимемо на чудовий результат", – сказав президент.

6 грудня 2023 року Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.

У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.

Зеленський упевнений, що Україна поборе паузу у військовій допомозі від США.

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