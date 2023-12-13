Байден — республіканцям: Вас хвалять російські пропагандисти. Задумайтесь, історія розсудить

Джо Байден (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Президент США Джо Байден заявив, що Росія "святкує", коли Республіканська партія у Конгресі блокує продовження допомоги Україні. Про це він повідомив на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Білому домі.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, українці мають отримати можливості швидко відповідати на виклики, що виникають через продовження агресії Росії.

"Мене шокує, що ми знову говоримо про дебати у Конгресі. Росія святкує, коли республіканці блокують допомогу Україні. Один із прокремлівських ведучих шоу сказав: молодці республіканці, це добре для нас. Це так кажуть росіяни. Якщо вас хвалить російська пропаганда, то потрібно подумати про те, що ви робите", — сказав Байден.

Він зазначив, що "історія жорстко судитиме те, як ми стали на захист свободи".

"Якщо ми не зупинимо Путіна, то поставимо під загрозу свободу скрізь. Моя команда працює в Конгресі, щоб надати Україні необхідні ресурси", – заявив американський лідер.

Зеленський провів зустріч із сенаторами США. Лідер демократів Шумер заявив, що президент чітко дав зрозуміти, яка допомога йому потрібна.

6 грудня 2023 року Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.

У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.

Зеленський упевнений, що Україна поборе паузу у військовій допомозі від США.

Читайте також: Зустріч Зеленського зі спікером Палати представників. Джонсон висловився про фінансування