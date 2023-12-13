Байден — республиканцам: Вас хвалят российские пропагандисты. Подумайте, история рассудит

Джо Байден (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Президент США Джо Байден заявил, что Россия "празднует", когда Республиканская партия в Конгрессе блокирует продолжение помощи Украине. Об этом он сообщил на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме.

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По его словам, украинцы должны получить возможности быстро отвечать на вызовы, которые возникают из-за продолжения агрессии России.

"Меня шокирует, что мы снова говорим о дебатах в Конгрессе. Россия празднует, когда республиканцы блокируют помощь Украине. Один из прокремлевских ведущих шоу сказал: молодцы республиканцы, это хорошо для нас. Это так говорят россияне. Если вас хвалит российская пропаганда, то нужно подумать о том, что вы делаете", — сказал Байден.

Он отметил, что "история будет жестко судить то, как мы стали на защиту свободы".

"Если мы не остановим Путина, то поставим под угрозу свободу везде. Моя команда работает в Конгрессе, чтобы предоставить Украине необходимы ресурсы", — заявил американский лидер.

Зеленский провел встречу с сенаторами США. Лидер демократов Шумер заявил, что президент четко дал понять, какая помощь ему нужна.

6 декабря 2023 года Байден обратился к Конгрессу с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.

В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.

Зеленский уверен, что Украина поборет паузу в военной помощи от США.

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