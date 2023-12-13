Байден: Держать помощь Украине в заложниках неправильно, мы готовы к компромиссу
Президент США Джо Байден на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Вашингтоне заявил, что готов пойти на компромисс с республиканцами по вопросу финансирования границы, чтобы разблокировать помощь Украине.
По словам американского лидера, в Конгрессе есть двухпартийная поддержка Украины, поэтому он готов пойти на компромисс по вопросу финансирования границы, ведь "именно так работает демократия".
"Демократия основывается на компромиссе, и мы готовы к такому компромиссу. Держать финансирование Украины в заложниках в попытке протолкнуть крайнюю республиканскую партийную повестку дня на границе — это не то, как это работает, это не правильно", – сказал он, добавив, что Белый дом работает с демократами и республиканцами в Сенате в этом направлении.
Зеленский в свою очередь заявил о "положительных сигналах для Украины" после встречи с законодателями США.
"Но мы знаем, что есть слова, а есть конкретный результат. Мы будем рассчитывать на отличный результат", – сказал президент.
- 6 декабря 2023 года Байден обратился к Конгрессу с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.
- В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.
- Зеленский уверен, что Украина поборет паузу в военной помощи от США.
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