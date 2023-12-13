США розкрили вміст пакета допомоги на $200 млн. Він може бути одним з останніх через дії Конгресу

Конгрес США (Фото: ЕРА, Michael Reynolds)

У черговий пакет військової допомоги Україні, про який напередодні оголосив президент США Джо Байден, увійшли ракети для систем протиповітряної оборони, артилерійські снаряди та інше. Про це повідомили на сайті Пентагону.

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Як передає старша кореспондентка Bloomberg News у Білому домі Дженніфер Джейкобс, Байден заявив, що Конгрес має ухвалити додаткове фінансування для України перед тим, як законодавці візьмуть перерву на святкові канікули.

До нового пакету допомоги від США увійшли, зокрема:

→ ракети ППО АІМ-9М;

→ компоненти системи ППО;

→ додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

→ артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

→ високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMs);

→ ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

→ протитанкові системи Javelin і AT-4;

→ понад 4 мільйони патронів до стрілецької зброї;

→ підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

→ обладнання для захисту критичної національної інфраструктури;

→ запчастини, генератори, ремонтне та інше допоміжне обладнання.

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, якщо Конгрес не ухвалить рішення про надання додаткової допомоги, це буде один з останніх пакетів безпекової допомоги для України.

"Ми продовжуємо закликати Конгрес просувати інтереси нашої національної безпеки, допомагаючи Україні захистити себе і забезпечити своє майбутнє – майбутнє, в якому її народ буде відбудовуватися і безпечно жити в умовах стійкої і процвітаючої демократії", – сказав він.

20 жовтня 2023 року Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім надіслав запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцнення безпеки кордонів США. $61,4 млрд із них передбачаються для України.

6 грудня президент США звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні, – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.

У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.

Зеленський упевнений, що Україна поборе паузу у військовій допомозі від США.

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