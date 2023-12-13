США раскрыли содержание пакета помощи на $200 млн. Он может быть одним из последних

В новом пакете, в частности, дополнительные боеприпасы, артиллерийские снаряды, ракеты для ПВО и т.д.

Конгресс США (Фото: ЕРА, Michael Reynolds)

В очередной пакет военной помощи Украине, о котором накануне объявил президент США Джо Байден, вошли ракеты для систем противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды и прочее. Об этом сообщили на сайте Пентагона.

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Как передает старший корреспондент Bloomberg News в Белом доме Дженнифер Джейкобс, Байден заявил, что Конгресс должен принять дополнительное финансирование для Украины перед тем, как законодатели возьмут паузу на праздничные каникулы.

В новый пакет помощи от США вошли в частности:

→ ракеты ПВО АИМ-9М;

→ компоненты системы ПВО;

→ дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

→ артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

→ высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARMs);

→ ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);

→ противотанковые системы Javelin и AT-4;

→ более 4 миллионов патронов к стрелковому оружию;

→ взрывные боеприпасы для устранения помех;

→ оборудование для защиты критической национальной инфраструктуры;

→ запчасти, генераторы, ремонтное и другое вспомогательное оборудование.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, если Конгресс не примет решение о предоставлении дополнительной помощи, это будет один из последних пакетов помощи для Украины.

"Мы продолжаем призывать Конгресс продвигать интересы нашей национальной безопасности, помогая Украине защитить себя и обеспечить свое будущее – будущее, в котором ее народ будет отстраиваться и безопасно жить в условиях устойчивой и преуспевающей демократии", – сказал он.

20 октября 2023 года Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укреплению безопасности границ США. $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины.

6 декабря президент США обратился к Конгрессу с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине, – и тогда американские военные будут воевать с российскими.

В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.

Зеленский уверен, что Украина поборет паузу в военной помощи от США.

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