США виділяють Україні $200 млн допомоги

Президент США заявив, що підписав документ тільки що

Фото: Twitter Jennifer Jacobs

Президент США Джо Байден під час зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським оголосив про новий пакет допомоги для Міністерства оборони України.

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"Я щойно підписав ще один транш на суму $200 млн для Міністерства оборони України, і ця [допомога] надійде швидко", - сказав Байден.

Як передає старша кореспондентка Bloomberg News у Білому домі Дженніфер Джейкобс, президент США заявив, що Конгрес має ухвалити додаткове фінансування для України перед тим, як законодавці візьмуть перерву на святкові канікули.

"Перш ніж вони [конгресмени] зроблять Путіну найбільший різдвяний подарунок, який вони можуть йому зробити", - сказав Байден.

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20 жовтня 2023 року президент США закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім надіслав запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцнення безпеки кордонів США. $61,4 млрд із них передбачаються для України.

6 грудня Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.

У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.

Зеленський упевнений, що Україна поборе паузу у військовій допомозі від США.

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