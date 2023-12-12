США выделяют Украине $200 млн помощи для Минобороны

Президент США заявил, что подписал документ только что

Фото: Twitter Jennifer Jacobs

Президент США Джо Байден во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским объявил о новом пакете помощи для Министерства обороны Украины.

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"Я только что подписал еще один транш на сумму $200 млн для Министерства обороны Украины, и эта [помощь] поступит быстро", - сказал Байден.

Как передает старшая корреспондентка Bloomberg News в Белом доме Дженнифер Джейкобс, президент США заявил, что Конгресс должен принять дополнительное финансирование для Украины перед тем, как законодатели возьмут перерыв на праздничные каникулы.

"Прежде чем они [конгрессмены] сделают Путину самый большой рождественский подарок, который они могут ему сделать", - сказал Байден.

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20 октября 2023 года президент США призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укреплению безопасности границ США. $61,4 млрд. из них предусматриваются для Украины.

6 декабря Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.

В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.

Зеленский уверен, что Украина поборет паузу в военной помощи от США.

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