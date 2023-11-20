Украина получила еще один HIMARS и боеприпасы от США: что в новом пакете на $100 млн
Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи в области безопасности на $100 млн для удовлетворения "критических потребностей" Украины в сфере безопасности и обороны: еще одна пусковая установка M142 HIMARS, артиллерийские снаряды, ракеты Stinger, TOW, AT-4 и Javelin, а также 3 млн патронов. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
В пакет вошли дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие и другое оборудование, чтобы помочь Украине защитить свою суверенную территорию и бороться за свою свободу от захватнической войны России, пишет Минобороны США.
В пакет на $100 млн вошли:
→ зенитные ракеты Stinger;
→ одна высокомобильная артиллерийская ракетная система (HIMARS) и дополнительные боеприпасы;
→ артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
→ ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
→ противотанковые системы Javelin и AT-4;
→ более 3 млн патронов к стрелковому оружию;
→ боеприпасы для расчистки препятствий;
→ снаряжение для холодной погоды;
→ запчасти, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
"Помощь в сфере безопасности Украине – это разумная инвестиция в нашу национальную безопасность. Это помогает предотвратить больший конфликт в регионе и сдержать потенциальную агрессию в других местах, укрепляя нашу базу оборонной промышленности и создавая высококвалифицированные рабочие места для американского народа в десятках штатов по всей стране. Очень важно, чтобы Конгресс принял меры для поддержки Украины, одобрив запрос президента на дополнительное финансирование", – подытожили в Пентагоне.
Сегодня глава Пентагона Ллойд Остин находится с визитом в Киеве.
- 20 октября 2023 года президент США Джо Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укрепления безопасности границ США.
- Ожидается, что пакет для Украины будет оцениваться в $61,4 млрд. Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, куда пойдут средства.
- 15 ноября Палата представителей Конгресса США на очередном заседании приняла бюджет финансирования правительства на два месяца без помощи Украины.
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