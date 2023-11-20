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Украина получила еще один HIMARS и боеприпасы от США: что в новом пакете на $100 млн

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2023, 20:40
Украина получила еще один HIMARS и боеприпасы от США: что в новом пакете на $100 млн - Фото
Himars (Фото: EPA)

Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи в области безопасности на $100 млн для удовлетворения "критических потребностей" Украины в сфере безопасности и обороны: еще одна пусковая установка M142 HIMARS, артиллерийские снаряды, ракеты Stinger, TOW, AT-4 и Javelin, а также 3 млн патронов. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В пакет вошли дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие и другое оборудование, чтобы помочь Украине защитить свою суверенную территорию и бороться за свою свободу от захватнической войны России, пишет Минобороны США.

В пакет на $100 млн вошли:

→ зенитные ракеты Stinger;

→ одна высокомобильная артиллерийская ракетная система (HIMARS) и дополнительные боеприпасы;

→ артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

→ ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);

→ противотанковые системы Javelin и AT-4;

→ более 3 млн патронов к стрелковому оружию;

→ боеприпасы для расчистки препятствий;

→ снаряжение для холодной погоды;

→ запчасти, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

"Помощь в сфере безопасности Украине – это разумная инвестиция в нашу национальную безопасность. Это помогает предотвратить больший конфликт в регионе и сдержать потенциальную агрессию в других местах, укрепляя нашу базу оборонной промышленности и создавая высококвалифицированные рабочие места для американского народа в десятках штатов по всей стране. Очень важно, чтобы Конгресс принял меры для поддержки Украины, одобрив запрос президента на дополнительное финансирование", – подытожили в Пентагоне.

Сегодня глава Пентагона Ллойд Остин находится с визитом в Киеве.

В этом пакете используется помощь, разрешенная для Украины в предыдущие финансовые годы в рамках Presidential drawdown authority, которая осталась после процесса переоценки PDA. По этой программе помощь предоставляется из фонда администрации президента США и имеющихся запасов Пентагона.
  • 20 октября 2023 года президент США Джо Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укрепления безопасности границ США.
  • Ожидается, что пакет для Украины будет оцениваться в $61,4 млрд. Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, куда пойдут средства.
  • 15 ноября Палата представителей Конгресса США на очередном заседании приняла бюджет финансирования правительства на два месяца без помощи Украины.

Читайте также: Больше артиллерии. США выделили новый пакет военной помощи – Зеленский

Артём Джерипа
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