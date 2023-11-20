Глава Пентагону Остін прибув до Києва. Це його другий візит від початку великої війни

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув з неанонсованим візитом у Київ. Про це він заявив у Х (Twitter).

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Глава Пентагону повідомив, що прилетів до української столиці, щоб зустрітися з керівництвом країни.

"Я тут сьогодні, щоб передати важливе послання: Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в її боротьбі за свободу проти російської агресії, як зараз, так і в майбутньому", – написав Остін у дописі.

Речник Держдепу США Меттью Міллер заявив минулого тижня, що США шукають способи захистити українську енергетичну інфраструктуру від атак Росії, які вона може спробувати здійснити взимку.

Це другий візит глави Пентагону до Києва з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Минулого разу Остін був в Україні 24 квітня 2022 року. Він приїжджав разом з держсекретарем Ентоні Блінкеном. Американські офіційні особи зустрічалися з президентом Володимиром Зеленським та декількома міністрами.

11 жовтня після 16-го Рамштайну глава Міноборони США заявив, що його країна візьме на себе роль лідера коаліції, яка допоможе Україні розвивати свої Військово-повітряні сили, а українські льотчики зможуть використовувати винищувачі F-16 не раніше весни 2024 року.

Того самого дня Остін пояснив союзникам, що Україна є важливою, тому що російська агресія — це загроза безпеці Європи та країнам НАТО.

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