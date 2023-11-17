RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Глава Пентагону вважає, що потрібно спілкуватися з ворогами. Навіть з Росією

Этот материал также доступен на русском
17.11.2023, 09:24
Глава Пентагону вважає, що потрібно спілкуватися з ворогами. Навіть з Росією - Фото
Ллойд Остін (Фото: ЕРА, MAST IRHAM)

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що треба спілкуватися з ворогами й наголосив на необхідності підтримувати канали зв'язку з Росією навіть після її агресії проти України. Про це глава Пентагону заявив на брифінгу.

Пояснюючи свої слова, Остін зазначив, що рішення про те, аби підтримувати канали зв'язку між військовими США та Китаю за підсумками зустрічі американського президента Джо Байдена з китайським лідером Сі Цзіньпіном 16 листопада у Сан-Франциско, є правильним.

Окрім того, додав глава Пентагону, США намагаються підтримувати зв'язки навіть із Росією, попри її повномасштабне вторгнення в Україну.

"Ми повинні мати можливість розмовляти з друзями, але ми повинні й мати здатність розмовляти з противниками. Важливо, щоб ці канали були відкриті. Навіть у розпал усього того, що сталося з Росією й Україною, я мав можливість взяти слухавку та поговорити з міністром оборони Росії. І я думаю, що це критично важливий потенціал, який ми повинні підтримувати, щоб упоратися з кризою в майбутньому", – заявив Остін.

  • Байден сказав, що домовився про поновлення військових контактів із Китаєм на переговорах із Сі.
  • Сі сказав Байдену, що Китай не атакує Тайвань у "найближчі роки".
  • У МЗС Китаю заявили, що Пекін не змінить позицію щодо війни Росії проти України через переговори президента Байдена та Сі у Сан-Франциско.

Читайте також: Сі натякнув, що відправить назад у США панд. Це свідчить про потепління між країнами – NYT

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Джо БайденвійнаСі Цзіньпінллойд остін

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 