Глава Пентагону вважає, що потрібно спілкуватися з ворогами. Навіть з Росією
Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що треба спілкуватися з ворогами й наголосив на необхідності підтримувати канали зв'язку з Росією навіть після її агресії проти України. Про це глава Пентагону заявив на брифінгу.
Пояснюючи свої слова, Остін зазначив, що рішення про те, аби підтримувати канали зв'язку між військовими США та Китаю за підсумками зустрічі американського президента Джо Байдена з китайським лідером Сі Цзіньпіном 16 листопада у Сан-Франциско, є правильним.
Окрім того, додав глава Пентагону, США намагаються підтримувати зв'язки навіть із Росією, попри її повномасштабне вторгнення в Україну.
"Ми повинні мати можливість розмовляти з друзями, але ми повинні й мати здатність розмовляти з противниками. Важливо, щоб ці канали були відкриті. Навіть у розпал усього того, що сталося з Росією й Україною, я мав можливість взяти слухавку та поговорити з міністром оборони Росії. І я думаю, що це критично важливий потенціал, який ми повинні підтримувати, щоб упоратися з кризою в майбутньому", – заявив Остін.
- Байден сказав, що домовився про поновлення військових контактів із Китаєм на переговорах із Сі.
- Сі сказав Байдену, що Китай не атакує Тайвань у "найближчі роки".
- У МЗС Китаю заявили, що Пекін не змінить позицію щодо війни Росії проти України через переговори президента Байдена та Сі у Сан-Франциско.
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