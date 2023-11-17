Глава Пентагону вважає, що потрібно спілкуватися з ворогами. Навіть з Росією

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що треба спілкуватися з ворогами й наголосив на необхідності підтримувати канали зв'язку з Росією навіть після її агресії проти України. Про це глава Пентагону заявив на брифінгу.

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Пояснюючи свої слова, Остін зазначив, що рішення про те, аби підтримувати канали зв'язку між військовими США та Китаю за підсумками зустрічі американського президента Джо Байдена з китайським лідером Сі Цзіньпіном 16 листопада у Сан-Франциско, є правильним.

Окрім того, додав глава Пентагону, США намагаються підтримувати зв'язки навіть із Росією, попри її повномасштабне вторгнення в Україну.

"Ми повинні мати можливість розмовляти з друзями, але ми повинні й мати здатність розмовляти з противниками. Важливо, щоб ці канали були відкриті. Навіть у розпал усього того, що сталося з Росією й Україною, я мав можливість взяти слухавку та поговорити з міністром оборони Росії. І я думаю, що це критично важливий потенціал, який ми повинні підтримувати, щоб упоратися з кризою в майбутньому", – заявив Остін.

Байден сказав, що домовився про поновлення військових контактів із Китаєм на переговорах із Сі.

Сі сказав Байдену, що Китай не атакує Тайвань у "найближчі роки".

У МЗС Китаю заявили, що Пекін не змінить позицію щодо війни Росії проти України через переговори президента Байдена та Сі у Сан-Франциско.

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