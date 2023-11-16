Сі Цзіньпін і Байден домовилися про відновлення військових контактів між Китаєм та США
16.11.2023, 06:39
Джо Байден і Сі Цзіньпін (Фото: Сіньхуа)
Президент США Джо Байден заявив, що домовився про поновлення військових контактів з Китаєм на переговорах із главою КНР Сі Цзіньпіном. Про це він повідомив на пресконференції, цитує CNN.
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За його словами, зустріч у Сан-Франсиско призвела до відновлення спілкування між військовими США та Китаю.
"Ми повернулися до прямих, відкритих, ясних і прямих зв'язків. Життєво важливі прорахунки з обох боків можуть викликати справжні проблеми з такою країною, як Китай або будь-якою іншою великою країною", – сказав Байден.
Пекін розірвав військові контакти з Вашингтоном у серпні 2022 року після візиту тодішньої спікерки Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань.
- Байден назвав Сі Цзіньпіна "комуністичним диктатором". Заявив про продуктивний діалог.
- Напередодні зустрічі Байден заявив, що Китай має "реальні проблеми", а лідер КНР – це "ще один приклад того, як відновлюється американське лідерство у світі".
- Представник Білого дому Джон Кірбі анонсував, що Байден і Сі Цзіньпін обговорюватимуть війну Росії проти України.
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