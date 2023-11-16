Сі Цзіньпін і Байден домовилися про відновлення військових контактів між Китаєм та США

Президент США Джо Байден заявив, що домовився про поновлення військових контактів з Китаєм на переговорах із главою КНР Сі Цзіньпіном. Про це він повідомив на пресконференції, цитує CNN.

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За його словами, зустріч у Сан-Франсиско призвела до відновлення спілкування між військовими США та Китаю.

"Ми повернулися до прямих, відкритих, ясних і прямих зв'язків. Життєво важливі прорахунки з обох боків можуть викликати справжні проблеми з такою країною, як Китай або будь-якою іншою великою країною", – сказав Байден.

Пекін розірвав військові контакти з Вашингтоном у серпні 2022 року після візиту тодішньої спікерки Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань.

Байден назвав Сі Цзіньпіна "комуністичним диктатором". Заявив про продуктивний діалог.

Напередодні зустрічі Байден заявив, що Китай має "реальні проблеми", а лідер КНР – це "ще один приклад того, як відновлюється американське лідерство у світі".

Представник Білого дому Джон Кірбі анонсував, що Байден і Сі Цзіньпін обговорюватимуть війну Росії проти України.

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