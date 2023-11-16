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Байден назвав Сі Цзіньпіна "комуністичним диктатором". Заявив про продуктивні переговори

Этот материал также доступен на русском
16.11.2023, 06:19
Байден назвав Сі Цзіньпіна
Джо Байден (Фото: EPA/CHRIS KLEPONIS)

Президент США Джо Байден назвав главу КНР Сі Цзіньпіна "комуністичним диктатором" після переговорів у Сан-Франциско. Про це він повідомив на пресконференції, цитує CNN.

Йому поставили запитання, чи продовжуватиме він називати Сі диктатором, на що Байден відповів ствердно.

"Ну, подивіться, так воно і є. Він диктатор у тому сенсі, що він людина, яка керує комуністичною країною. Китайський уряд абсолютно відрізняється від нашого", – заявив американський лідер.

Він зазначив, що переговори з Сі були "одними з найконструктивніших і найпродуктивніших дискусій, які коли-небудь були".

"Ми не завжди погоджувалися, але мої переговори з Сі завжди прямі. Довіряй, але перевіряй, як говорить стара приказка. Ось де я. Стосунки між США та Китаєм конкурентні. Моя відповідальність – зробити це раціональним і керованим, щоб це не призводило до конфлікту", — сказав Байден.

Глава Білого дому наголосив, що Сі був "чесним", попри розбіжності між ними, а на переговорах вони погодилися "взяти слухавку", якщо хтось із них захоче продовжити діалог.

  • Напередодні зустрічі Байден заявив, що Китай має "реальні проблеми", а лідер КНР – це "ще один приклад того, як відновлюється американське лідерство у світі".
  • Вранці 15 листопада з'явилося відео із прибуттям китайського лідера, це його перший візит до Сполучених Штатів за останні шість років. Востаннє лідери бачилися на саміті G20 у листопаді 2022 року на Балі в Індонезії.
  • Представник Білого дому Джон Кірбі анонсував, що Байден і Сі Цзіньпін обговорюватимуть війну Росії проти України.

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Дмитро Гриниченко
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Джо БайденкитайпереговориСі Цзіньпін
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