Байден і Сі Цзіньпін обговорюватимуть війну Росії проти України — Білий дім
15.11.2023, 06:34
Сі Цзіньпін і Джо Байден (Фото: EPA)
Президент США Джо Байден і голова КНР Сі Цзіньпін обговорюватимуть війну Росії проти України на переговорах у Сан-Франциско 15 листопада. Про це на брифінгу повідомив представник Білого дому Джон Кірбі.
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За його словами, Байден дасть зрозуміти Сі, що США збираються продовжувати підтримувати Україну у війні проти окупантів.
"Китай міг би відіграти тут роль, допомагаючи нам підтримати Україну, а також допомагаючи просувати бачення президента Зеленського про справедливий мир тут, коли конфлікт закінчиться", — сказав Кірбі.
Він зазначив, що очікує, що бойові дії в Україні ці переговори не припинять.
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- З 26 до 29 жовтня глава МЗС Китаю Ван І відвідував Вашингтон, де зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, а також з радником із національної безпеки Джейком Салліваном. Деякі ЗМІ вважають, що це могло бути свідченням підготовки особистої зустрічі Байдена та Сі.
- 27 жовтня спікер Палати представників США Джонсон заявив, що його країна не дозволить Путіну перемогти у війні проти України, оскільки це може підштовхнути Китай до нападу на Тайвань.
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