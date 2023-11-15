Байден і Сі Цзіньпін обговорюватимуть війну Росії проти України — Білий дім

Президент США Джо Байден і голова КНР Сі Цзіньпін обговорюватимуть війну Росії проти України на переговорах у Сан-Франциско 15 листопада. Про це на брифінгу повідомив представник Білого дому Джон Кірбі.

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За його словами, Байден дасть зрозуміти Сі, що США збираються продовжувати підтримувати Україну у війні проти окупантів.

"Китай міг би відіграти тут роль, допомагаючи нам підтримати Україну, а також допомагаючи просувати бачення президента Зеленського про справедливий мир тут, коли конфлікт закінчиться", — сказав Кірбі.

Він зазначив, що очікує, що бойові дії в Україні ці переговори не припинять.

23 жовтня 2023 року лідер Республіканської партії в Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що Росія, Китай та Іран є "новою віссю зла".

З 26 до 29 жовтня глава МЗС Китаю Ван І відвідував Вашингтон, де зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, а також з радником із національної безпеки Джейком Салліваном. Деякі ЗМІ вважають, що це могло бути свідченням підготовки особистої зустрічі Байдена та Сі.

27 жовтня спікер Палати представників США Джонсон заявив, що його країна не дозволить Путіну перемогти у війні проти України, оскільки це може підштовхнути Китай до нападу на Тайвань.

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