Байден и Си Цзиньпин будут обсуждать войну РФ против Украины — Белый дом

Президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин будут обсуждать войну России против Украины на переговорах в Сан-Франциско 15 ноября. Об этом на брифинге сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

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По его словам, Байден даст понять Си, что США собираются продолжать поддерживать Украину в войне против оккупантов.

"Китай мог бы сыграть здесь роль, помогая нам поддержать Украину, а также — помогая продвигать видение президента Зеленского о справедливом мире здесь, когда конфликт закончится", — сказал Кирби.

Он отметил, что ожидает, что боевые действия в Украине эти переговоры не остановят.

23 октября 2023 года лидер Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что Россия, Китай и Иран являются "новой осью зла".

С 26 по 29 октября глава МИД Китая Ван И посещал Вашингтон, где встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, а также с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном. Некоторые СМИ считают, что это могло быть свидетельством подготовки личной встречи Байдена и Си.

27 октября спикер Палаты представителей США Джонсон заявил, что его страна не позволит Путину победить в войне против Украины, поскольку это может подтолкнуть Китай к нападению на Тайвань.

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