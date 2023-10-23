Лідер республіканців: РФ, Китай та Іран — нова вісь зла. Путін атакує НАТО, якщо переможе

Лідер Республіканської партії в Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що Росія, Китай та Іран є "новою віссю зла". Про це він повідомив в інтерв'ю каналу Fox News.

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За його словами, США повинні реагувати на умови, які становлять загрозу.

"Іранці також становлять загрозу для нас. Отже, це надзвичайна ситуація. Зло – Китай, Росія, Іран – тому що це безпосередня загроза США. Багато в чому світ сьогодні перебуває під більшою загрозою, ніж будь-коли за мого життя", — сказав Макконнел.

Він зазначив, що світ стикається з конкуренцією великих держав, яка збігається із загрозою тероризму, кульмінацією якої стала війна в Ізраїлі.

"Якщо росіяни не зазнають поразки, вони наступного разу увійдуть до країни НАТО. І уявлення про те, що наших азійських союзників чомусь не турбує Україна, є абсолютно хибним", – наголосив сенатор.

26 вересня 2023 року прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер та лідер республіканців у Сенаті Макконнелл підтримують продовження фінансування для України під час голосування бюджетної резолюції.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у Конгресі США та Білому домі немає скепсису щодо подальшого надання військової допомоги Україні, а подібні настрої, якщо і можуть бути у громадянському суспільстві, то це "не мейнстрим".

20 жовтня 2023 року президент США Джо Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім спрямував до Конгресу запит на $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та на зміцнення безпеки кордонів США.

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