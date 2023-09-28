Лідер республіканців у Сенаті США: Допомога Україні важлива, американці обдурені Трампом

Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл вважає, що всестороння військова допомога Україні є в інтересах США, оскільки сприяє розвитку промислової бази у Штатах та створює робочі місця. Натомість американці, на його думку, "введені в оману" експрезидентом Дональдом Трампом і не розуміють фактів. Про це повідомляє Голос Америки.

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На його думку, падінню підтримки продовження допомоги України з боку США серед американців, у першу чергу, сприяє пряма опозиція з боку Трампа, який має великий вплив на республіканський електорат.

За словами Макконнелла, політику адміністрації президента Джо Байдена він загалом підтримує, хоча вважає, що зброя має надходити швидше, а глава держави – активніше пояснювати політику його адміністрації щодо України.

"Ми стоїмо тут проти Китаю, Росії, Північної Кореї та Ірану. Це вже говорить, що ви на правильному боці. По-друге, ми не втрачаємо жодного американського військового. Українці самі воюють. Щодо нашого ВВП – це справді мала частка, яку ми надаємо для цих зусиль в Україні", – звернувся він до республіканців.

Сенатор додав, що якщо російський диктатор Володимир Путін виграє, то наступною країною, яка зіштовхнеться з його агресією, буде якась країна НАТО.

Макконнелл пояснив, що "набагато розумніше буде просто виштовхнути його (Путіна. – Ред.), аби зупинити вторгнення Росії, і єдині, хто може це зробити, – українці".

Передання Україні озброєння є вигідним для розвитку промислової бази США та створення там робочих місць, заявив він.

"Ми мали б відновлювати нашу промислову базу й без війни в Україні через зростання конкуренції з боку Росії та Китаю", – зауважив сенатор.

26 вересня 2023 року речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер та лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл підтримують продовження фінансування для України під час голосування бюджетної резолюції.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в Конгресі США і Білому домі немає скепсису щодо подальшого надання військової допомоги Україні, а подібні настрої, якщо і можуть бути в громадянському суспільстві, то це "не мейнстрим".

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