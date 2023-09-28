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Лидер республиканцев в Сенате США: Помощь Украине важна, американцы одурачены Трампом

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2023, 07:27
Лидер республиканцев в Сенате США: Помощь Украине важна, американцы одурачены Трампом - Фото
Митч Макконнелл (Фото: ЕРА)

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл считает, что всесторонняя военная помощь Украине в интересах США, поскольку способствует развитию промышленной базы в Штатах и создает рабочие места. В то же время американцы, по его мнению, "введены в заблуждение" экс-президентом Дональдом Трампом, и не понимают фактов. Об этом сообщает Голос Америки.

По его мнению, падению поддержки продолжения помощи Украины со стороны США среди американцев, в первую очередь, способствует прямая оппозиция со стороны Трампа, оказывающего большое влияние на республиканский электорат.

По словам Макконнелла, политику администрации президента Джо Байдена он в целом поддерживает, хотя считает, что оружие должно поступать быстрее, а глава государства – более активно объяснять политику его администрации в отношении Украины.

"Мы стоим здесь против Китая, России, Северной Кореи и Ирана. Это уже говорит, что вы на правильной стороне. Во-вторых, мы не теряем ни одного американского военного. Украинцы сами воюют. Что касается нашего ВВП – это действительно малая доля, которую мы придаем для этих усилий в Украине", – обратился он к республиканцам.

Сенатор добавил, что если российский диктатор Владимир Путин выиграет, то следующей страной, которая столкнется с его агрессией, будет страна НАТО.

Макконнелл объяснил, что "гораздо умнее будет просто вытолкнуть его (Путина, – Ред.), чтобы остановить вторжение России, и единственные, кто может это сделать, – украинцы".

Передача Украине вооружения выгодна для развития промышленной базы США и создания там рабочих мест, заявил он.

"Мы должны восстанавливать нашу промышленную базу и без войны в Украине из-за роста конкуренции со стороны России и Китая", – отметил сенатор.

  • 26 сентября 2023 года пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер и лидер республиканцев в Сенате Макконнелл поддерживают продолжение финансирования для Украины во время голосования бюджетной резолюции.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Конгрессе США и Белом доме нет скепсиса по поводу дальнейшего предоставления военной помощи Украине, а подобные настроения если и могут быть в общественном обществе, то это "не мейнстрим".

Читайте также: Десантис заявил, что членство Украины в НАТО – "не в интересах США"

Милана Головань
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