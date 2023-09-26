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У Байдена заявили, что продолжение финансирования Украины поддерживают обе партии в сенате

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2023, 23:12
У Байдена заявили, что продолжение финансирования Украины поддерживают обе партии в сенате - Фото
Карин Жан-Пьер (Скриншот по видео)

Двухпартийное большинство в Конгрессе отдано поддержке Украины, а лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер и лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл поддерживают продолжение финансирования для Украины во время голосования бюджетной резолюции. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Голос Америки.

"Мы очень гордимся тем, что нам удалось достичь двухпартийным путем финансирования для Украины и важно, что это продолжается. Мы считаем, что двухпартийное большинство в Конгрессе отдано поддержке Украины", – отметила она.

Белый дом продолжит сотрудничество с членами обеих партий в Сенате для обеспечения дополнительного финансирования для Украины в рамках бюджетной резолюции, сообщила Жан-Пьер.

"Советник по национальной безопасности Джейк Салливан недавно сказал, что он говорил с обеими сторонами о важности обеспечения дополнительного финансирования в рамках бюджетной резолюции. Это финансирование обеспечит поддержку украинского народа, который мужественно борется за свою свободу и демократию", – сказала она.

Голосование за бюджетную резолюцию необходимо во избежание "шатдауна" – замораживания правительственных расходов.

"Шатдаун" может наступить в США с 1 октября, если до 30 сентября обе палаты Конгресса не примут бюджетные вопросы на следующий финансовый год.

Если будет принята бюджетная резолюция, то "шатдауна" удастся избежать: это позволит профинансировать расходы правительства, пока Конгресс не примет закон о бюджете.

О том, что "шатдаун" может сказаться на скорости поставок вооружения партнерам США, сообщал пресс-секретарь Государственного департамента Мэтью Миллер, передает Голос Америки.

  • 26 сентября посольство США в Украине сообщило, что Вашингтон передал Киеву список "приоритетных реформ".
  • Днем ранее Украинская правда опубликовала документ с перечнем реформ, которые должна осуществить Украина для продления оказания ей помощи якобы по авторству одного из советников администрации президента США.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Конгрессе США и Белом доме нет скепсиса по поводу дальнейшего предоставления военной помощи Украине, а подобные настроения если и могут быть в общественном обществе, то это "не мейнстрим".

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Артём Джерипа
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