У Байдена заявили, що продовження фінансування України підтримують обидві партії в Сенаті

Двопартійна більшість у Конгресі віддана підтримці України, а лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер та лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл підтримують продовження фінансування для України під час голосування бюджетної резолюції. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Голос Америки.

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"Ми дуже пишаємося тим, що нам вдалося досягти двопартійним шляхом фінансування для України, й важливо, що це продовжується. Ми вважаємо, що двопартійна більшість у Конгресі віддана підтримці України", – зазначила вона.

Білий дім продовжить співпрацю з членами обох партій у Сенаті заради забезпечення додаткового фінансування для України в рамках бюджетної резолюції, повідомила Жан-П'єр.

"Радник із національної безпеки Джейк Салліван нещодавно сказав, що він говорив з обома сторонами про важливість забезпечення додаткового фінансування в рамках бюджетної резолюції. Це фінансування забезпечить підтримку українського народу, який мужньо бореться за свою свободу і демократію", – сказала вона.

Голосування за бюджетну резолюцію необхідне, щоб уникнути "шатдауна" – замороження урядових витрат.

"Шатдаун" може настати у США з 1 жовтня, якщо до 30 вересня обидві палати Конгресу не ухвалять бюджетні питання на наступний фінансовий рік.

Якщо буде ухвалена бюджетна резолюція, то "шатдауна" вдасться уникнути: це дозволить профінансувати видатки уряду, допоки Конгрес не ухвалить закон про бюджет.

Про те, що "шатдаун" може позначитися на швидкості постачання озброєння партнерам США, повідомляв речник Державного департаменту Метью Міллер, передає Голос Америки.

26 вересня посольство США в Україні повідомило, що Вашингтон передав Києву список "пріоритетних реформ".

Днем раніше Українська правда опублікувала документ із переліком реформ, які повинна здійснити Україна для продовження надання їй допомоги нібито за авторством одного з радників адміністрації президента США.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в Конгресі США і Білому домі немає скепсису щодо подальшого надання військової допомоги Україні, а подібні настрої якщо і можуть бути в громадському суспільстві, то це "не мейнстрим".

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