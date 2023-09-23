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США призначили людину, яка перевірятиме, як Україна використовує військову допомогу

Этот материал также доступен на русском
23.09.2023, 06:46
США призначили людину, яка перевірятиме, як Україна використовує військову допомогу - Фото
Фото: Пентагон

Генеральний інспектор Міністерства оборони США Роберт Сторч очолить команду, яка перевірятиме, як Україна використовує військову допомогу США. Про це повідомив офіс генерального інспектора.

Сторч приступить до нової ролі з 18 жовтня.

Повідомляється, що він повинен буде контролювати використання допомоги, надісланої Україні та іншим країнам з початку повномасштабного російського вторгнення, її сума сягає приблизно $113 млрд. Американський інспектор співпрацюватиме з Державним департаментом США та спостерігачами USAID.

Він повинен буде публікувати щоквартальні звіти для Конгресу, які будуть загальнодоступними.

  • У попередньому звіті Пентагону, який отримало CNN, стверджувалось, нібито у 2022 році в Україні було викрадено "деяку зброю та обладнання", надані Заходом, але українські спецслужби розкрили цю змову. Міноборони України спростувало інформацію про нібито розкрадання військової допомоги Заходу в Україні. 
  • У січні 2023 року Мінфін США заявив, що немає жодних ознак того, що Україна використовує американську допомогу не за призначенням.
  • Попри це у вересні стало відомо про рішення США призначити спеціальну моніторингову команду.

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Андрій Водяний
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