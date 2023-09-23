США призначили людину, яка перевірятиме, як Україна використовує військову допомогу

Генеральний інспектор Міністерства оборони США Роберт Сторч очолить команду, яка перевірятиме, як Україна використовує військову допомогу США. Про це повідомив офіс генерального інспектора.

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Сторч приступить до нової ролі з 18 жовтня.

Повідомляється, що він повинен буде контролювати використання допомоги, надісланої Україні та іншим країнам з початку повномасштабного російського вторгнення, її сума сягає приблизно $113 млрд. Американський інспектор співпрацюватиме з Державним департаментом США та спостерігачами USAID.

Він повинен буде публікувати щоквартальні звіти для Конгресу, які будуть загальнодоступними.

У попередньому звіті Пентагону, який отримало CNN, стверджувалось, нібито у 2022 році в Україні було викрадено "деяку зброю та обладнання", надані Заходом, але українські спецслужби розкрили цю змову. Міноборони України спростувало інформацію про нібито розкрадання військової допомоги Заходу в Україні.

У січні 2023 року Мінфін США заявив, що немає жодних ознак того, що Україна використовує американську допомогу не за призначенням.

Попри це у вересні стало відомо про рішення США призначити спеціальну моніторингову команду.

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