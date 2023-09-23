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США назначили человека, который будет проверять, как Украина использует военную помощь

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2023, 06:46
США назначили человека, который будет проверять, как Украина использует военную помощь - Фото
Фото: Пентагон

Генеральный инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч возглавит команду, проверяющую, как Украина использует военную помощь США. Об этом сообщил офис генерального инспектора.

Сторч приступит к новой роли с 18 октября.

Сообщается, что он должен будет контролировать использование помощи, отправленной Украине и другим странам с начала полномасштабного российского вторжения, ее сумма составляет примерно $113 млрд. Американский инспектор будет сотрудничать с Государственным департаментом США и наблюдателями USAID.

Он должен будет публиковать ежеквартальные отчеты Конгресса, которые будут общедоступными.

  • В предыдущем отчете Пентагона, полученном CNN, утверждалось, что в 2022 году в Украине было похищено "некоторое оружие и оборудование", предоставленные Западом, но украинские спецслужбы раскрыли этот заговор. Минобороны Украины опровергло информацию о якобы хищении военной помощи Запада в Украине.
  • В январе 2023 года Минфин США заявил, что нет никаких признаков того, что Украина использует американскую помощь не по назначению.
  • Несмотря на это, в сентябре стало известно о решении США назначить специальную мониторинговую команду.

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Андрей Водяный
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