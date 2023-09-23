США назначили человека, который будет проверять, как Украина использует военную помощь

Генеральный инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч возглавит команду, проверяющую, как Украина использует военную помощь США. Об этом сообщил офис генерального инспектора.

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Сторч приступит к новой роли с 18 октября.

Сообщается, что он должен будет контролировать использование помощи, отправленной Украине и другим странам с начала полномасштабного российского вторжения, ее сумма составляет примерно $113 млрд. Американский инспектор будет сотрудничать с Государственным департаментом США и наблюдателями USAID.

Он должен будет публиковать ежеквартальные отчеты Конгресса, которые будут общедоступными.

В предыдущем отчете Пентагона, полученном CNN, утверждалось, что в 2022 году в Украине было похищено "некоторое оружие и оборудование", предоставленные Западом, но украинские спецслужбы раскрыли этот заговор. Минобороны Украины опровергло информацию о якобы хищении военной помощи Запада в Украине.

В январе 2023 года Минфин США заявил, что нет никаких признаков того, что Украина использует американскую помощь не по назначению.

Несмотря на это, в сентябре стало известно о решении США назначить специальную мониторинговую команду.

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