США назначили человека, который будет проверять, как Украина использует военную помощь
23.09.2023, 06:46
Фото: Пентагон
Генеральный инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч возглавит команду, проверяющую, как Украина использует военную помощь США. Об этом сообщил офис генерального инспектора.
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Сторч приступит к новой роли с 18 октября.
Сообщается, что он должен будет контролировать использование помощи, отправленной Украине и другим странам с начала полномасштабного российского вторжения, ее сумма составляет примерно $113 млрд. Американский инспектор будет сотрудничать с Государственным департаментом США и наблюдателями USAID.
Он должен будет публиковать ежеквартальные отчеты Конгресса, которые будут общедоступными.
- В предыдущем отчете Пентагона, полученном CNN, утверждалось, что в 2022 году в Украине было похищено "некоторое оружие и оборудование", предоставленные Западом, но украинские спецслужбы раскрыли этот заговор. Минобороны Украины опровергло информацию о якобы хищении военной помощи Запада в Украине.
- В январе 2023 года Минфин США заявил, что нет никаких признаков того, что Украина использует американскую помощь не по назначению.
- Несмотря на это, в сентябре стало известно о решении США назначить специальную мониторинговую команду.
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