Десантис: Членство Украины в НАТО не в интересах США. Выступил против увеличения помощи

Один из возможных кандидатов в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис выступил против членства Украины в Североатлантическом альянсе, заявив, что это якобы "не в интересах безопасности США". Эти слова прозвучали в подкасте The Glenn Beck Program, опубликованном 23 сентября.

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"Я не думаю, что членство (Украины. – Ред.) в НАТО есть в наших интересах безопасности. Все, что это даст, – больше обязательств для нас. Так что если нам прибавляется больше обязательств, какие выгоды мы получаем?" – сказал он.

Десантис также высказался по поводу помощи Украине.

По его мнению, США не должны давать "чистый чек" (подписанный чек, на котором еще не указана сумма денег, то есть заведомо неограниченное количество средств. – Ред.) Украине, "если она не использует рычаги влияния, чтобы закончить войну".

СПРАВКА. Очередные выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. . Очередные выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Джо Байден Дональд Трамп уже объявили о намерении участвовать в гонке. Основным конкурентом Трампа в Республиканской партии считается Десантис. Трамп неоднократно выступал против помощи Украине, хвалил диктатора Владимира Путина и пугал мир ядерной войной. Десантис делал противоречивые заявления о войне: сначала он призвал увеличить военную помощь Украине, однако затем назвал войну "территориальным спором". После шквала критики со стороны республиканцев Десантис назвал Путина военным преступником и заявил, что Украина победит.

11 августа 2023 года стало известно, что Байден попросил у Конгресса $24 млрд для Украины, республиканцы могут возражать.

Оружие для Украины. Пентагон надеется, что Конгресс США одобрит финансирование на 2024 год.

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