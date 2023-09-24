Десантіс: Членство України в НАТО – не в інтересах США. Виступив проти збільшення допомоги

Один із можливих кандидатів у президенти США від Республіканської партії Рон Десантіс виступив проти членства України в Північноатлантичному альянсі, заявивши, що це нібито "не в інтересах безпеки США". Ці слова пролунали у подкасті The Glenn Beck Program, опублікованому 23 вересня.

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"Я не думаю, що членство (України. – Ред.) в НАТО є в наших безпекових інтересах. Все, що це дасть, – більше зобов’язань для нас. Тож якщо нам додається більше зобов’язань, які вигоди ми отримуємо натомість?" – сказав він.

Десантіс також висловися з приводу допомоги Україні.

На його думку, США не повинні давати "чистий чек" (підписаний чек, на якому ще не вказано суму грошей, тобто свідомо необмежена кількість коштів. – Ред.) Україні, "якщо вона не використовує важелі впливу, щоб закінчити війну".

ДОВІДКА. Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. . Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Джо Байден Дональд Трамп вже оголосили про намір брати участь у перегонах. Основним конкурентом Трампа у Республіканській партії вважається Десантіс. Трамп неодноразово виступав проти допомоги Україні, хвалив диктатора Володимира Путіна та лякав світ ядерною війною. Десантіс робив суперечливі заяви про війну: спочатку він закликав збільшити військову допомогу Україні, проте потім назвав війну "територіальною суперечкою". Після шквалу критики з боку республіканців Десантіс назвав Путіна воєнним злочинцем та заявив, що Україна переможе.

11 серпня 2023 року стало відомо, що Байден попросив у Конгресу $24 млрд для України, республіканці можуть заперечувати.

Зброя для України. Пентагон сподівається, що Конгрес США схвалить фінансування на 2024 рік.

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