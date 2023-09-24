Десантіс: Членство України в НАТО – не в інтересах США. Виступив проти збільшення допомоги
Один із можливих кандидатів у президенти США від Республіканської партії Рон Десантіс виступив проти членства України в Північноатлантичному альянсі, заявивши, що це нібито "не в інтересах безпеки США". Ці слова пролунали у подкасті The Glenn Beck Program, опублікованому 23 вересня.
"Я не думаю, що членство (України. – Ред.) в НАТО є в наших безпекових інтересах. Все, що це дасть, – більше зобов’язань для нас. Тож якщо нам додається більше зобов’язань, які вигоди ми отримуємо натомість?" – сказав він.
Десантіс також висловися з приводу допомоги Україні.
На його думку, США не повинні давати "чистий чек" (підписаний чек, на якому ще не вказано суму грошей, тобто свідомо необмежена кількість коштів. – Ред.) Україні, "якщо вона не використовує важелі впливу, щоб закінчити війну".
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