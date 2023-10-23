Лидер республиканцев: РФ, Китай и Иран — новая ось зла. Путин атакует НАТО, если победит

Лидер Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что Россия, Китай и Иран являются "новой осью зла". Об этом он сообщил в интервью на канале Fox News.

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По его словам, США должны реагировать на условия, которые представляют собой угрозу.

"Иранцы также представляют угрозу для нас. Итак, это чрезвычайная ситуация. Зло – Китай, Россия, Иран – потому что это непосредственная угроза США. Во многих отношениях мир сегодня находится под большей угрозой, чем когда-либо при моей жизни", — сказал Макконнел.

Он отметил, что мир сталкивается с конкуренцией крупных держав, которая совпадает с угрозами терроризма, кульминацией которой стала война в Израиле.

"Если россияне не потерпят поражение, они в следующий раз войдут в страну НАТО. И представление о том, что наших азиатских союзников почему-то не беспокоит Украина, совершенно неверно", — подчеркнул сенатор.

26 сентября 2023 года пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер и лидер республиканцев в Сенате Макконнелл поддерживают продолжение финансирования для Украины во время голосования бюджетной резолюции.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Конгрессе США и Белом доме нет скепсиса по поводу дальнейшего предоставления военной помощи Украине, а подобные настроения, если и могут быть в гражданском обществе, то это "не мейнстрим".

20 октября 2023 года президент США Джо Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос на $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и на укрепление безопасности границ США.

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