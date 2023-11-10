Україна працює над зустріччю Зеленського та Сі Цзіньпіна, з Китаєм непрості відносини — Єрмак

Україна працює над організацією можливої зустрічі президента Володимира Зеленського та голови КНР Сі Цзіньпіна. Про це повідомив глава офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

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За його словами, Україна і Китай мають "непросту комунікацію", а Зеленський і Сі мали "дві дуже хороші розмови".

"Ми працюємо над цими стосунками, вони дуже важливі. Я думаю, що вони братимуть участь у переговорах щодо реалізації формули миру. На жаль, у минулому були події, які призвели до такого рівня непростих стосунків. Китай сьогодні – один із великих гравців", — сказав Єрмак.

Він зазначив, що найближчим часом буде видно "позитивні тенденції", зокрема після зустрічі Сі та президента США Джо Байдена в Сан-Франциско.

"Я вважаю важливим, щоб Зеленський також зустрівся із Сі, ми працюємо над цим. Є завдання від президента для цього, щоб ми зробили все необхідне", – заявив чиновник.

ДОВІДКА. Китай заявляє про свою "нейтральну" позицію щодо війни Росії проти України, яку Пекін називає "українською кризою". КНР неодноразово повторювала кліше російської пропаганди про те, що РФ на війну спровокували НАТО і США, а також не засуджувала війну, яку Москва веде для знищення українського народу. Проте водночас заявляла про прихильність до принципу територіальної цілісності та непорушності встановлених кордонів. Китайські офіційні особи регулярно закликають до переговорів та кажуть, що вони "за мир у всьому світі".

У розсекреченому звіті розвідки США йдеться про те, що Китай допомагає Росії обходити західні санкції, а також, ймовірно, надає Москві військові технології та технології подвійного призначення для війни.

За даними FT, на переговорах у Саудівській Аравії Китай проявив "конструктивну позицію" і Київ залишився задоволеним.

Повідомлення дипломатичних служб Росії та Китаю говорять про те, що позиції Пекіна та Москви з питань війни РФ проти України все більше розходяться, пише ISW.

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