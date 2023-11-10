Україна працює над зустріччю Зеленського та Сі Цзіньпіна, з Китаєм непрості відносини — Єрмак
Україна працює над організацією можливої зустрічі президента Володимира Зеленського та голови КНР Сі Цзіньпіна. Про це повідомив глава офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Наталії Мосейчук.
"Ми працюємо над цими стосунками, вони дуже важливі. Я думаю, що вони братимуть участь у переговорах щодо реалізації формули миру. На жаль, у минулому були події, які призвели до такого рівня непростих стосунків. Китай сьогодні – один із великих гравців", — сказав Єрмак.
Він зазначив, що найближчим часом буде видно "позитивні тенденції", зокрема після зустрічі Сі та президента США Джо Байдена в Сан-Франциско.
"Я вважаю важливим, щоб Зеленський також зустрівся із Сі, ми працюємо над цим. Є завдання від президента для цього, щоб ми зробили все необхідне", – заявив чиновник.
- У розсекреченому звіті розвідки США йдеться про те, що Китай допомагає Росії обходити західні санкції, а також, ймовірно, надає Москві військові технології та технології подвійного призначення для війни.
- За даними FT, на переговорах у Саудівській Аравії Китай проявив "конструктивну позицію" і Київ залишився задоволеним.
- Повідомлення дипломатичних служб Росії та Китаю говорять про те, що позиції Пекіна та Москви з питань війни РФ проти України все більше розходяться, пише ISW.
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