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Украина работает над встречей Зеленского и Си Цзиньпина, с КНР непростые отношения — Ермак

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10.11.2023, 12:48
Украина работает над встречей Зеленского и Си Цзиньпина, с КНР непростые отношения — Ермак - Фото
Си Цзиньпин (Фото: EPA/KEN ISHII)

Украина работает над организацией возможной встречи президента Владимира Зеленского и главы КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью Наталье Мосейчук.

По его словам, Украина и Китай имеют "непростую коммуникацию", а у Зеленского и Си было "два очень хороших разговора". 

"Мы работаем над этими отношениями, они очень важны. Я думаю, что они будут принимать участие в переговорах о реализации формулы мира. К сожалению, в прошлом были события, которые привели к такому уровню непростых отношений. Китай сегодня — один из больших игроков", — сказал Ермак.

Он отметил, что в ближайшее время будут видны "позитивные тенденции", в том числе после встречи Си и президента США Джо Байдена в Сан-Франциско. 

"Я считаю важным, чтобы Зеленский также встретился с Си, мы работаем над этим. Есть задача от президента для этого, чтобы мы сделали все необходимое", — заявил чиновник.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции относительно войны России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".
  • В рассекреченном отчете разведки США говорится, что Китай помогает России обходить западные санкции, а также, вероятно, предоставляет Москве военные технологии и технологии двойного назначения для войны. 
  • По данным FT, на переговорах в Саудовской Аравии Китай проявил "конструктивную позицию" и Киев остался доволен.
  • Сообщения дипломатических служб России и Китая говорят о том, что позиции Пекина и Москвы по вопросам войны РФ против Украины все больше расходятся, пишет ISW.

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Дмитрий Гриниченко
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