Украина работает над встречей Зеленского и Си Цзиньпина, с КНР непростые отношения — Ермак
Украина работает над организацией возможной встречи президента Владимира Зеленского и главы КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью Наталье Мосейчук.
"Мы работаем над этими отношениями, они очень важны. Я думаю, что они будут принимать участие в переговорах о реализации формулы мира. К сожалению, в прошлом были события, которые привели к такому уровню непростых отношений. Китай сегодня — один из больших игроков", — сказал Ермак.
Он отметил, что в ближайшее время будут видны "позитивные тенденции", в том числе после встречи Си и президента США Джо Байдена в Сан-Франциско.
"Я считаю важным, чтобы Зеленский также встретился с Си, мы работаем над этим. Есть задача от президента для этого, чтобы мы сделали все необходимое", — заявил чиновник.
- В рассекреченном отчете разведки США говорится, что Китай помогает России обходить западные санкции, а также, вероятно, предоставляет Москве военные технологии и технологии двойного назначения для войны.
- По данным FT, на переговорах в Саудовской Аравии Китай проявил "конструктивную позицию" и Киев остался доволен.
- Сообщения дипломатических служб России и Китая говорят о том, что позиции Пекина и Москвы по вопросам войны РФ против Украины все больше расходятся, пишет ISW.
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