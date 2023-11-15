Байден переконуватиме Сі вплинути на Іран — Reuters

На переговорах у Сан-Франциско американський президент Джо Байден, як очікується, закличе главу Китаю Сі Цзіньпіна використати свій вплив, щоб переконати Іран не нарощувати ескалацію у війні ХАМАС з Ізраїлем. Так вважають оглядачі агентства Reuters.

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15 листопада 2023 року глава КНР прибув до США для переговорів з американським президентом Байденом. Це перший візит правителя Китаю до США протягом останніх шести років.

Представник Білого дому Джон Кірбі зазначив, що президенти обговорюватимуть війну Росії проти України на переговорах.

"Під час зустрічі, яка може тривати кілька годин, очікується, що Байден буде тиснути на Сі, щоб той використав вплив Китаю, аби переконати Іран не вдаватися до провокаційних дій і не заохочувати своїх маріонеток вступати в бій, щоб уникнути регіональної ескалації конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС", – йдеться у матеріалі.

Журналісти зазначили, що, ймовірно, Байден порушить питання китайських "операцій впливу" на закордонні вибори й статусу американських громадян, які, на думку Вашингтона, несправедливо утримуються в Китаї.

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Американські чиновники очікують конкретних кроків для відновлення спілкування між двома країнами з таких питань:

→ комунікації між військовими;

→ скорочення нелегальних потоків фентанілу з КНР;

→ управління розвитком технологій штучного інтелекту;

→ управління торгівлею і впливом на клімат.

ДОВІДКА. Фентаніл – синтетичний опіоїдний анальгетик для лікування сильного болю, особливо після проведення хірургічних операцій та пацієнтам з запущеними стадіями раку. За словами американських чиновників, багато хімічних речовин, які використовуються для виготовлення фентанілу, надходять з Китаю.

Агентство зазначило, що американські урядовці очікують, що найближчими тижнями Пекін випробує Вашингтон на міцність, скориставшись тим, що США змістили фокус уваги на Україну та Ізраїль, переслідуючи власні амбіції в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Очікується, що Байден скаже Сі, що зобов'язання США перед союзниками в Індо-Тихоокеанському регіоні залишаються незмінними.

"Останніми роками Китай занепокоїв своїх сусідів кроками в Тайванській протоці, Південнокитайському та Східнокитайському морях – зонах міжнародних суперечок. Байден також висловить особливу прихильність безпеці Філіппін, повідомив один з американських чиновників", – додається у матеріалі.

Журналісти зазначили, що Байден прагнув до прямої дипломатії з Сі, роблячи ставку на те, що особисті стосунки, які він культивував протягом десятка років з наймогутнішим китайським лідером з часів Мао Цзедуна, можуть врятувати двосторонні зв'язки, які дедалі більше стають ворожими.

23 жовтня 2023 року лідер Республіканської партії в Сенаті США Макконнелл заявив, що Росія, Китай та Іран є "новою віссю зла".

З 26 до 29 жовтня глава МЗС Китаю Ван Ї відвідував Вашингтон, де зустрівся з держсекретарем США Блінкеном, а також з радником із нацбезпеки Салліваном. Деякі ЗМІ вважають, що це могло бути свідченням підготовки особистої зустрічі Байдена та Сі.

27 жовтня спікер Палати представників США Джонсон заявив, що його країна не дозволить Путіну перемогти у війні проти України, оскільки це може підштовхнути Китай до нападу на Тайвань.

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