Байден будет убеждать Си повлиять на Иран — Reuters

На переговорах в Сан-Франциско американский президент Джо Байден, как ожидается, призовет главу Китая Си Цзиньпина использовать свое влияние, чтобы убедить Иран не наращивать эскалацию в войне ХАМАС с Израилем. Так считают обозреватели агентства Reuters.

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15 ноября 2023 года глава КНР прибыл в США для переговоров с американским президентом Байденом. Это первый визит руководителя Китая в США за последние шесть лет.

Представитель Белого дома Джон Кирби отметил, что президенты будут обсуждать войну России против Украины на переговорах.

"Во время встречи, которая может длиться несколько часов, ожидается, что Байден будет давить на Си, чтобы тот использовал влияние Китая, дабы убедить Иран не прибегать к провокационным действиям и не поощрять своих марионеток вступать в бой, чтобы избежать региональной эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС", – говорится в материале.

Журналисты отметили, что, вероятно, Байден поднимет вопрос китайских "операций влияния" на зарубежные выборы и статус американских граждан, которые, по мнению Вашингтона, несправедливо содержатся в Китае.

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Американские чиновники ожидают конкретных шагов для возобновления общения между двумя странами по следующим вопросам:

→ коммуникации между военными;

→ сокращение нелегальных потоков фентанила из КНР;

→ управление развитием технологий искусственного интеллекта;

→ управление торговлей и влиянием на климат.

СПРАВКА. Фентанил – синтетический опиоидный анальгетик для лечения сильных болей, особенно после проведения хирургических операций и пациентам с запущенными стадиями рака. По словам американских чиновников, многие химические вещества, которые используются для изготовления фентанила, поступают из Китая.

Агентство отметило, что американские чиновники ожидают, что в ближайшие недели Пекин испытает Вашингтон на прочность, воспользовавшись тем, что США сместили фокус внимания на Украину и Израиль, преследуя собственные амбиции в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ожидается, что Байден скажет Си, что обязательства США перед союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе остаются прежними.

"В последние годы Китай обеспокоил своих соседей шагами в Тайваньском проливе, Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях – зонах международных споров. Байден также выразит особую приверженность безопасности Филиппин, сообщил один из американских чиновников", – добавляется в материале.

Журналисты отметили, что Байден стремился к прямой дипломатии с Си, делая ставку на то, что личные отношения, которые он культивировал в течение десятка лет с самым могущественным китайским лидером со времен Мао Цзэдуна, могут спасти все более враждебные двусторонние связи.

23 октября 2023 года лидер Республиканской партии в Сенате США Макконнелл заявил, что Россия, Китай и Иран являются "новой осью зла".

С 26 по 29 октября глава МИД Китая Ван И посещал Вашингтон, где встретился с госсекретарем США Блинкеном, а также с советником по нацбезопасности Салливаном. Некоторые СМИ считают, что это могло быть свидетельством подготовки личной встречи Байдена и Си.

27 октября спикер Палаты представителей США Джонсон заявил, что его страна не позволит Путину победить в войне против Украины, поскольку это может подтолкнуть Китай к нападению на Тайвань.

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