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Сі Цзіньпін вже прибув до США на переговори із Байденом. Це перший візит за шість років — відео видео

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15.11.2023, 08:31
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Глава КНР Сі Цзіньпін прибув до США для переговорів з американським президентом Джо Байденом. Відповідне відео опублікувало китайське пропагандистське телебачення, яке контролює Компартія КНР.

Сі прибув до Сан-Франциско своїм літаком, де його зустрів кортеж біля трапа.

Це перший візит правителя Китаю до США протягом останніх шести років.

Окрім переговорів із Байденом, Сі стане учасником щорічного саміту форуму Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

На злітній смузі главу КНР зустрічали міністр фінансів Джанет Єллен та посол США у Китаї Ніколас Бернс.

Раніше у Білому домі заявили, що Байден та Сі обговорюватимуть війну Росії проти України на переговорах 15 листопада.

  • 23 жовтня 2023 року лідер Республіканської партії в Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що Росія, Китай та Іран є "новою віссю зла".
  • З 26 до 29 жовтня глава МЗС Китаю Ван І відвідував Вашингтон, де зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, а також з радником із національної безпеки Джейком Салліваном. 
  • 27 жовтня речник Палати представників США Джонсон заявив, що його країна не дозволить Путіну перемогти у війні проти України, оскільки це може підштовхнути Китай до нападу на Тайвань.

Читайте також: Україна працює над зустріччю Зеленського та Сі Цзіньпіна, з Китаєм непрості стосунки – Єрмак

Дмитро Гриниченко
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Джо БайденвійнапереговориСі Цзіньпін

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