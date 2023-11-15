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Си Цзиньпин прибыл в США к Байдену. Это первый его визит за шесть лет — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2023, 08:31
Си Цзиньпин
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Глава КНР Си Цзиньпин прибыл в США для переговоров с американским президентом Джо Байденом. Соответствующее видео опубликовало китайское пропагандистское телевидение, которое контролирует Компартия КНР.

Си прибыл в Сан-Франциско на своем самолете, где его встретил кортеж у трапа.

Это первый визит правителя Китая в США за последние шесть лет. 

Кроме переговоров с Байденом, Си станет участником ежегодного саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

На взлетной полосе главу КНР встречали министр финансов Джанет Йеллен и посол США в Китае Николас Бернс.

Ранее в Белом доме заявили, что Байден и Си будут обсуждать войну России против Украины на переговорах 15 ноября. 

  • 23 октября 2023 года лидер Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что Россия, Китай и Иран являются "новой осью зла".
  • С 26 по 29 октября глава МИД Китая Ван И посещал Вашингтон, где встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, а также с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном. 
  • 27 октября спикер Палаты представителей США Джонсон заявил, что его страна не позволит Путину победить в войне против Украины, поскольку это может подтолкнуть Китай к нападению на Тайвань.

Читайте также: Украина работает над встречей Зеленского и Си Цзиньпина, с Китаем непростые отношения – Ермак

Дмитрий Гриниченко
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Китайпереговорыси цзиньпинджо байден
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