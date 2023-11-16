Байден назвал Си Цзиньпина "коммунистическим диктатором". Заявил о продуктивном диалоге

Президент США Джо Байден назвал главу КНР Си Цзиньпина "коммунистическим диктатором" после переговоров в Сан-Франциско. Об этом он сообщил на пресс-конференции, цитирует его CNN.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Ему задали вопрос, будет ли он продолжать называть Си диктатором, на что Байден ответил утвердительно.

"Ну, посмотрите, так оно и есть. Он диктатор в том смысле, что он человек, который управляет коммунистической страной. Китайское правительство совершенно отличается от нашего", — заявил американский лидер.

Он отметил, что переговоры с Си были "одними из самых конструктивных и продуктивных дискуссий, которые когда-либо были".

"Мы не всегда соглашались, но мои переговоры с Си всегда прямые. Доверяй, но проверяй, как гласит старая поговорка. Вот где я. Отношения между США и Китаем конкурентные. Моя ответственность — сделать это рациональным и управляемым, чтобы это не приводило к конфликту", — сказал Байден.

Глава Белого дома подчеркнул, что Си был "честным", несмотря на разногласия между ними, а на переговорах они согласились "взять трубку", если кто-то из них захочет продолжить диалог.

Накануне встречи Байден заявил, что у Китая есть "реальные проблемы", а лидер КНР – это "еще один пример того, как восстанавливается американское лидерство в мире".

Утром 15 ноября появилось видео с прибытием китайского лидера, это его первый визит в Соединенные Штаты за последние шесть лет. В последний раз лидеры виделись на саммите G20 в ноябре 2022 года на Бали в Индонезии.

в ноябре 2022 года на Бали в Индонезии. Представитель Белого дома Джон Кирби анонсировал, что Байден и Си Цзиньпин будут обсуждать войну России против Украины.

Читайте также: Байден будет убеждать Си повлиять на Иран — Reuters

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.