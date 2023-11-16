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Си Цзиньпин и Байден договорились о возобновлении военных контактов между Китаем и США

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16.11.2023, 06:39
Си Цзиньпин и Байден договорились о возобновлении военных контактов между Китаем и США - Фото
Джо Байден и Си Цзиньпин (Фото: Синьхуа)

Президент США Джо Байден заявил, что договорился о возобновлении военных контактов с Китаем на переговорах с главой КНР Си Цзиньпином. Об этом он сообщил на пресс-конференции, цитирует его CNN.

По его словам, встреча в Сан-Франсиско привела к возобновлению общения между военными США и Китая.

"Мы вернулись к прямым, открытым, ясным и прямым связям. Жизненно важные просчеты с обеих сторон могут вызвать настоящие проблемы с такой страной, как Китай или любой другой крупной страной", — сказал Байден.

Пекин разорвал военные контакты с Вашингтоном в августе 2022 года после визита тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

  • Байден назвал Си Цзиньпина "коммунистическим диктатором". Заявил о продуктивном диалоге.
  • Накануне встречи Байден заявил, что у Китая есть "реальные проблемы", а лидер КНР – это "еще один пример того, как восстанавливается американское лидерство в мире".
  • Представитель Белого дома Джон Кирби анонсировал, что Байден и Си Цзиньпин будут обсуждать войну России против Украины.

Читайте также: Байден будет убеждать Си повлиять на Иран — Reuters

Дмитрий Гриниченко
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