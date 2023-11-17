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Сі натякнув, що відправить назад у США панд. Це свідчить про потепління між країнами – NYT

Этот материал также доступен на русском
17.11.2023, 06:42
Сі натякнув, що відправить назад у США панд. Це свідчить про потепління між країнами – NYT - Фото
Китайська панда у зоопарку США (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Лідер Китаю Сі Цзіньпін натякнув у Сан-Франциско, що його країна готова відправити назад до США своїх панд, які нещодавно повернулися на Батьківщину. Про це повідомляє The New York Times.

"Ми готові продовжувати нашу співпрацю зі Сполученими Штатами щодо збереження панд і робити все можливе, щоб задовольнити бажання жителів Каліфорнії, щоб поглибити дружні зв’язки між нашими двома народами", – сказав Сі.

Журналісти BBC вказують на те, що питання панд, яке обговорювали китайський лідер та його американський колега Джо Байден, є одним з головних наслідків зустрічі. 

Сі зазначив, що панди є "посланцями дружби між китайським і американським народами", що свідчить про потепління у відносинах між Китаєм та США. У Білому домі привітали таку ініціативу Пекіна.

На початку листопада у Вашингтонському зоопарку влаштували китайським пандам "пишні проводи" на декілька днів. 

Щойно зоопарк оголосив, що панди залишать його, прихильники тварин приїздили за сотні чи навіть тисячі миль, щоб побачити їх. Дехто спостерігав за ведмедями щодня онлайн за допомогою спеціальної камери для панд у зоопарку, пише NYT.

"Мені сказали, що багато американців, особливо діти, дуже не хотіли прощатися з пандами і пішли до зоопарку, щоб їх провідати", – заявив Сі.

ДОВІДКА. Китай має монополію на панд і не продає їх, а віддає в оренду, найчастіше за сотні тисяч доларів на рік. Експерти називають це "панда-дипломатією". Гігантські панди гостювали в США з часів нормалізації відносин обох країн після історичного візиту президента Річарда Ніксона в Китай у 1972 році. Китай традиційно надсилав ведмедів до зоопарків дружніх країн як заохочення чи подяку. Наприклад, СРСР отримав самця Пінь-Пінь у 1957 році за те, що першим визнав комуністичний Китай.
  • Байден сказав, що домовився про поновлення військових контактів із Китаєм на переговорах із Сі.
  • Сі сказав Байдену, що Китай не атакує Тайвань у "найближчі роки".
  • У МЗС Китаю заявили, що Пекін не змінить позицію щодо війни Росії проти України через переговори президента Байдена та Сі у Сан-Франциско.

Читайте також: Не допустити війни. Про що домовились Байден та Сі і що було про Україну

Мілана Головань
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Джо БайденкитайСі Цзіньпінпанда
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