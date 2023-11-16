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Китай не змінить позицію щодо війни в Україні через переговори Сі Цзіньпіна та Байдена

Этот материал также доступен на русском
16.11.2023, 13:44
Китай не змінить позицію щодо війни в Україні через переговори Сі Цзіньпіна та Байдена - Фото
Мао Нін (Фото: EPA/MARK R. CRISTINO)

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що Пекін не змінить позицію щодо війни Росії проти України через переговори президента США Джо Байдена та глави КНР Сі Цзіньпіна у Сан-Франциско. Про це повідомила речник МЗС КНР Мао Нін, цитує її Укрінформ.

За її словами, переговори лідерів Китаю та США не змінять ставлення Пекіна до "тривалих міжнародних та регіональних криз, зокрема, не змінять позицію щодо "кризи в Україні".
"Під час переговорів був обмін думками з міжнародних та регіональних питань, що викликають загальне занепокоєння, таким як "криза в Україні" та конфлікт Ізраїлю та Палестини", — сказала Мао.
Вона зазначила, що позиція Китаю щодо війн в Україні та на Близькому Сході "чітка і послідовна".
"Ми завжди стоїмо на боці чесності та справедливості, прагнемо сприяти миру та переговорам, а також деескалації ситуації", — заявила дипломат.
На брифінгу після переговорів із Сі Байден сказав, що обговорив з китайським правителем війну РФ проти України, але не навів подробиць.
ДОВІДКА. Китай заявляє про свою "нейтральну" позицію щодо війни Росії проти України, яку Пекін називає "українською кризою". КНР неодноразово повторювала кліше російської пропаганди про те, що РФ на війну спровокували НАТО і США, а також не засуджувала війну, яку Москва веде для знищення українського народу. Проте водночас заявляла про прихильність до принципу територіальної цілісності та непорушності встановлених кордонів. Китайські офіційні особи регулярно закликають до переговорів та кажуть, що вони "за мир у всьому світі".
  • Напередодні зустрічі Байден заявив, що Китай має "реальні проблеми", а лідер КНР – це "ще один приклад того, як відновлюється американське лідерство у світі".
  • Байден сказав, що домовився про поновлення військових контактів із Китаєм на переговорах із Сі.
  • Сі сказав Байдену, що Китай не атакує Тайвань у "найближчі роки".

Читайте також: Китай розкритикував Байдена, який назвав Сі Цзіньпіна "комуністичним диктатором"

Дмитро Гриниченко
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Джо БайденвійнакитайпереговориСі ЦзіньпінМЗС КНРМао Нін

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