Китай розкритикував Байдена, який назвав Сі Цзіньпіна "комуністичним диктатором"

У Міністерстві закордонних справ Китаю розкритикували президента США Джо Байдена, який назвав главу КНР Сі Цзіньпіна "комуністичним диктатором". Про це на брифінгу заявила речник МЗС КНР Мао Нін, цитує її Укрінформ.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За її словами, заява Байдена є "вкрай помилковою і безвідповідальною".

"Китай рішуче виступає проти таких політичних маніпуляцій", – сказала Мао.

Вона відзначила, що "завжди знайдуться люди із прихованими мотивами, які намагаються спровокувати та підірвати китайсько-американські відносини".

"Такі спроби не матимуть успіху", – заявила дипломат.

Після переговорів із Сі Байдену поставили питання, чи продовжуватиме він називати того диктатором, на що він відповів ствердно.

"Ну, подивіться, так воно і є. Він диктатор у тому сенсі, що він людина, яка керує комуністичною країною. Китайський уряд абсолютно відрізняється від нашого", – наголосив американський лідер.

Напередодні зустрічі Байден заявив, що Китай має "реальні проблеми", а лідер КНР – це "ще один приклад того, як відновлюється американське лідерство у світі".

Байден сказав, що домовився про поновлення військових контактів із Китаєм на переговорах із Сі.

Сі сказав Байдену, що Китай не атакує Тайвань у "найближчі роки".

Читайте також: "Довіряй, але перевіряй": Байден застеріг Сі від втручання у президентські вибори

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.