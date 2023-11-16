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Китай раскритиковал Байдена, который назвал Си Цзиньпина "коммунистическим диктатором"

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2023, 11:32
Китай раскритиковал Байдена, который назвал Си Цзиньпина
Си Цзиньпин и Джо Байден (Фото: EPA)

В Министерстве иностранных дел Китая раскритиковали президента США Джо Байдена, который назвал главу КНР Си Цзиньпина "коммунистическим диктатором". Об этом на брифинге заявила спикер МИД КНР Мао Нин, цитирует ее Укринформ.

По ее словам, заявление Байдена является "крайне ошибочным и безответственным".
"Китай решительно выступает против подобных политических манипуляций", — сказала Мао.
Она отметил, что "всегда найдутся люди со скрытыми мотивами, которые пытаются спровоцировать и взорвать китайско-американские отношения".
"Такие попытки не будут иметь успеха", — заявила дипломат. 

После переговоров с Си Байдену задали вопрос, будет ли он продолжать называть того диктатором, на что он ответил утвердительно. 

"Ну, посмотрите, так оно и есть. Он диктатор в том смысле, что он человек, который управляет коммунистической страной. Китайское правительство совершенно отличается от нашего", — подчеркнул американский лидер. 

  • Накануне встречи Байден заявил, что у Китая есть "реальные проблемы", а лидер КНР – это "еще один пример того, как восстанавливается американское лидерство в мире".
  • Байден сказал, что договорился о возобновлении военных контактов с Китаем на переговорах с Си.
  • Си сказал Байдену, что Китай не атакует Тайвань в "ближайшие годы".

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Дмитрий Гриниченко
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МИД КНРКитайпереговорыси цзиньпинджо байденМао Нин
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