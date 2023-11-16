Китай раскритиковал Байдена, который назвал Си Цзиньпина "коммунистическим диктатором"

В Министерстве иностранных дел Китая раскритиковали президента США Джо Байдена, который назвал главу КНР Си Цзиньпина "коммунистическим диктатором". Об этом на брифинге заявила спикер МИД КНР Мао Нин, цитирует ее Укринформ.

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По ее словам, заявление Байдена является "крайне ошибочным и безответственным".

"Китай решительно выступает против подобных политических манипуляций", — сказала Мао.

Она отметил, что "всегда найдутся люди со скрытыми мотивами, которые пытаются спровоцировать и взорвать китайско-американские отношения".

"Такие попытки не будут иметь успеха", — заявила дипломат.

После переговоров с Си Байдену задали вопрос, будет ли он продолжать называть того диктатором, на что он ответил утвердительно.

"Ну, посмотрите, так оно и есть. Он диктатор в том смысле, что он человек, который управляет коммунистической страной. Китайское правительство совершенно отличается от нашего", — подчеркнул американский лидер.

Накануне встречи Байден заявил, что у Китая есть "реальные проблемы", а лидер КНР – это "еще один пример того, как восстанавливается американское лидерство в мире".

Байден сказал, что договорился о возобновлении военных контактов с Китаем на переговорах с Си.

Си сказал Байдену, что Китай не атакует Тайвань в "ближайшие годы".

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