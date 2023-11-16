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Си Цзиньпин сказал Байдену, что Китай не атакует Тайвань в "ближайшие годы" — Independent

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2023, 09:33
Си Цзиньпин сказал Байдену, что Китай не атакует Тайвань в
Переговоры Си Цзиньпина и Джо Байдена (Фото: Global Times/X)

Глава КНР Си Цзиньпин сказал президенту США Джо Байдену, что Китай не собирается атаковать Тайвань в "ближайшие годы". Об этом сообщил неназванный американский чиновник после переговоров лидеров в Сан-Франциско, передает The Independent.

По его словам, Си сказал, что у Китая "нет непосредственных планов военных действий против Тайваня в ближайшие годы".

Он отметил, что китайский правитель высказал надежду на мирное "воссоединение" с Тайванем, но одновременно обрисовал условия, при которых Пекин может применить военную силу. 

Во время диалога глава КНР заявил, что судьба острова является самой большой угрозой для американо-китайских отношений.

Чиновник подчеркнул, что в ответ Байден сказал Си, что США "привержены поддержанию мира и стабильности в регионе, чего можно будет достичь, сохраняя статус-кво и заставляя Китай уважать выборы на Тайване".

  • 19 июня 2023 года министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с Блинкеном в Пекине заявил, что "нет места для компромисса" в отношении самоуправляющегося Тайваня.
  • 27 июня Тайвань заявил, что будет сбивать самолеты и топить корабли КНР у своих берегов.
  • Лидер Китая Си Цзиньпин по случаю 74-й годовщины образования Китайской Народной Республики заявил, что никакая сила не помешает вернуть самоуправляющийся Тайвань под контроль Китая.

Читайте также: Тайвань хочет "мирного сосуществования" с КНР, но останется свободным – президент острова

Дмитрий Гриниченко
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