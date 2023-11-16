Си Цзиньпин сказал Байдену, что Китай не атакует Тайвань в "ближайшие годы" — Independent

Глава КНР Си Цзиньпин сказал президенту США Джо Байдену, что Китай не собирается атаковать Тайвань в "ближайшие годы". Об этом сообщил неназванный американский чиновник после переговоров лидеров в Сан-Франциско, передает The Independent.

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По его словам, Си сказал, что у Китая "нет непосредственных планов военных действий против Тайваня в ближайшие годы".

Он отметил, что китайский правитель высказал надежду на мирное "воссоединение" с Тайванем, но одновременно обрисовал условия, при которых Пекин может применить военную силу.

Во время диалога глава КНР заявил, что судьба острова является самой большой угрозой для американо-китайских отношений.

Чиновник подчеркнул, что в ответ Байден сказал Си, что США "привержены поддержанию мира и стабильности в регионе, чего можно будет достичь, сохраняя статус-кво и заставляя Китай уважать выборы на Тайване".

19 июня 2023 года министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с Блинкеном в Пекине заявил, что "нет места для компромисса" в отношении самоуправляющегося Тайваня.

27 июня Тайвань заявил, что будет сбивать самолеты и топить корабли КНР у своих берегов.

Лидер Китая Си Цзиньпин по случаю 74-й годовщины образования Китайской Народной Республики заявил, что никакая сила не помешает вернуть самоуправляющийся Тайвань под контроль Китая.

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