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Тайвань заявил, что будет сбивать самолеты и корабли КНР у своих границ

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2023, 13:56
Тайвань заявил, что будет сбивать самолеты и корабли КНР у своих границ - Фото
Тайванские истребители (Фото: ЕРА)

Представитель Минобороны Тайваня, генерал-майор Линь Вэньхуан пообещал, что самолеты и корабли армии КНР при входе в 22,2-километровую прибрежную зону, которая является территориальными водами острова, будут уничтожены. Его цитирует Focus Taiwan.

"Если китайская армия будет продолжать игнорировать наши предупреждения и проникать в наше воздушное и морское пространство, мы нанесем ответный удар, чтобы защитить национальную безопасность", – заявил он.

Линь добавил, что силы ПВО острова внимательно следят за действиями китайских военных после каждого пересечения срединной линии Тайваньского пролива.

Издание отмечает, что это заявление прозвучало на фоне того, что 24 июня вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к границам острова 19 боевых самолетов китайской армии, в том числе истребителей J-10 и J-11.

Восемь из них пересекли "серединную линию" Тайваньского пролива, добавляют журналисты. Также тайваньские военные зафиксировали приближение к острову пяти кораблей Национально-освободительной армии Китая, проводивших совместное боевое патрулирование.

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Милана Головань
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