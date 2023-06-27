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Тайвань заявив, що збиватиме літаки та кораблі КНР біля своїх кордонів

Этот материал также доступен на русском
27.06.2023, 13:56
Тайвань заявив, що збиватиме літаки та кораблі КНР біля своїх кордонів - Фото
Тайваньські винищувачі (Фото: ЕРА)

Представник Міноборони Тайваню, генерал-майор Лінь Веньхуан пообіцяв, що літаки та кораблі армії КНР під час входу у 22,2-кілометрову прибережну зону, яка є територіальними водами острова, будуть знищені. Його цитує Focus Taiwan.

"Якщо китайська армія продовжуватиме ігнорувати наші попередження та проникати в наш повітряний і морський простір, ми завдамо удару у відповідь, щоб захистити національну безпеку", – заявив він.

Лінь додав, що сили ППО острова пильно стежать за діями китайських військових після кожного перетину серединної лінії Тайванської протоки.

Видання зазначає, що ця заява пролунала на тлі того, що 24 червня Збройні сили Тайваню зафіксували наближення до кордонів острова 19 бойових літаків китайської армії, зокрема винищувачів J-10 та J-11.

Вісім із них перетнули "серединну лінію" Тайванської протоки, додають журналісти. Також тайванські військові зафіксували наближення до острова п'яти кораблів Національно-визвольної армії Китаю, які проводили спільне бойове патрулювання.

Читайте також: Блінкен нагадав про багаторічну політику США щодо Тайваню: Не підтримуємо його незалежність

Мілана Головань
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