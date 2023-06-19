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Блінкен запевнив Сі Цзіньпіна, що США не підтримують незалежність Тайваню

Этот материал также доступен на русском
19.06.2023, 13:50
Блінкен запевнив Сі Цзіньпіна, що США не підтримують незалежність Тайваню - Фото
Ентоні Блінкен та Сі Цзіньпін у Пекіні (Фото: ЕРА)

Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні заявив, що Штати не підтримують незалежність самоврядного Тайваню. Його слова передає китайська телекомпанія CCTV.

"США не підтримують незалежність Тайваню і не мають наміру вступати в конфлікт із Китаєм", – сказав він.

Блінкен також наголосив, що "Вашингтон не прагне до нової холодної війни й не має наміру докладати будь-яких зусиль для зміни політичної системи Китаю".

Своєю чергою Сі висловив надію, що США і КНР "зможуть подолати всі труднощі, оскільки конкуренція великих держав не відповідає віянням часу".

Також лідер КНР заявив, що світ потребує "загалом стабільних" відносин між Китаєм і США, додавши, що від того, чи зможуть ці дві країни знайти правильний шлях до порозуміння, "залежить майбутнє людства", повідомило китайське державне інформагентство "Сіньхуа".

Раніше Блінкен зустрівся з головним дипломатом КНР Ваном I, який заявив, що його країна не піде на поступки та компроміс щодо Тайваню.

Учора, 18 червня, Блінкен зустрівся з главою МЗС КНР Цінь Ганом. Китайський міністр попередив Блінкена про "неприпустимість втручання США у питання з Тайванем", оскільки вони є "життєво важливими інтересами Китаю".

  • 8 травня 2023 року у МЗС Китаю заявили, що "вкрай важливо" стабілізувати відносини зі США, але розповіли про "помилки" Вашингтона.
  • 9 травня у Держдепартаменті США зауважили, що Китай має чути не лише росіян, а й українців щодо врегулювання війни Росії проти України.

Читайте також: Байден заявив, що зустрінеться з Сі Цзіньпіном "рано чи пізно" 

Мілана Головань
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