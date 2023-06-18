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Блінкен у Пекіні. Домовилися підтримувати контакти, главу МЗС запрошено до Вашингтона

Этот материал также доступен на русском
18.06.2023, 20:05
Блінкен у Пекіні. Домовилися підтримувати контакти, главу МЗС запрошено до Вашингтона - Фото
Ентоні Блінкен та Цінь Ган (Фото - Twitter Secretary Anthony Blinken)

Переговори держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС Китаю Цінь Гана закінчилися домовленістю сторін щодо підтримки відкритими каналів зв'язку. Про це повідомив Блінкен у Twitter.

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Блінкен написав, що він обговорив із китайським колегою, "як ми можемо відповідально управляти відносинами між нашими двома країнами через відкриті канали зв'язку".

За даними світових медіа, переговори Блінкена і Цінь Гана в Пекіні тривали понад п'ять з половиною годин. За винятком короткого повідомлення Блінкена, сторони поки не робили розгорнутих офіційних заяв про підсумки переговорів, проте відомо, що Блінкен запросив Цінь Гана запланувати візит до Вашингтона у відповідь у "взаємно відповідні терміни".

Згідно з інформацією Kyodo, яке посилається на МЗС Китаю, Цінь Ган попередив Блінкена про "неприпустимість втручання США в питання з Тайванем", оскільки вони є "життєво важливими інтересами Китаю".

Блінкен став найвищою офіційною особою США, яка відвідала Китай після того, як президентом США став Джо Байден.

  • 2 червня видання Financial Times повідомило, що директор ЦРУ нібито таємно відвідав Китай минулого місяця, щоб "розморозити" відносини між державами.

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Сергій Бережний
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китайентоні блінкенЦінь Ган
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