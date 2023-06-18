Блінкен у Пекіні. Домовилися підтримувати контакти, главу МЗС запрошено до Вашингтона

Переговори держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС Китаю Цінь Гана закінчилися домовленістю сторін щодо підтримки відкритими каналів зв'язку. Про це повідомив Блінкен у Twitter.

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Блінкен написав, що він обговорив із китайським колегою, "як ми можемо відповідально управляти відносинами між нашими двома країнами через відкриті канали зв'язку".

За даними світових медіа, переговори Блінкена і Цінь Гана в Пекіні тривали понад п'ять з половиною годин. За винятком короткого повідомлення Блінкена, сторони поки не робили розгорнутих офіційних заяв про підсумки переговорів, проте відомо, що Блінкен запросив Цінь Гана запланувати візит до Вашингтона у відповідь у "взаємно відповідні терміни".

Згідно з інформацією Kyodo, яке посилається на МЗС Китаю, Цінь Ган попередив Блінкена про "неприпустимість втручання США в питання з Тайванем", оскільки вони є "життєво важливими інтересами Китаю".

Блінкен став найвищою офіційною особою США, яка відвідала Китай після того, як президентом США став Джо Байден.

2 червня видання Financial Times повідомило, що директор ЦРУ нібито таємно відвідав Китай минулого місяця, щоб "розморозити" відносини між державами.

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